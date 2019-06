La UD Gran Tarajal, el Panadería Pulido San Mateo y el San Fernando mantienen la confianza en sus entrenadores

En la Tercera División continúa definiéndose el elenco de entrenadores que comandarán a los equipos en una categoría tan competida como el grupo canario. La UD Gran Tarajal, el San Mateo y el San Fernando han sido los siguientes en dar el paso, y han comunicado la renovación de los cuerpos técnicos de la última campaña.

El conjunto del municipio de Tuineje continúa confiando en el valedor de su ascenso a categoría nacional, Juan Carlos Ruiz "Coka". Por su parte, el Panadería Pulido y la entidad de Maspalomas repetirán con Juan Carlos Socorro y Mingo Oramas.



La UD Gran Tarajal ha tenido un meteórico ascenso desde la Primera Regional hasta la Tercera División, y mantendrá al frente de su primer equipo al cuerpo técnico que le ha permitido, en tan solo dos campañas, dar el salto a categoría nacional. Juan Carlos Ruiz "Coka", que tuvo experiencias previas en el grupo canario con el Unión Puerto y el Pájara Platas de Jandía, comandará a los de Tuineje, asistido por Víctor Rodríguez como segundo técnico; Carmelo Ramos como entrenador de porteros; y Manolo Perdomo como delegado.



Por su parte, el Panadería Pulido San Mateo mantiene en el cargo al entrenador con el que consiguió, en la campaña 2015-2016, en el polémico 'play-off' frente al Atlético Tacoronte, el ascenso a la Tercera División. Juan Carlos Socorro, que afrontará su quinta temporada consecutiva al frente de la escuadra del centro-este de la isla de Gran Canaria, se encuentra ya planificando un curso, en el que esperan no sufrir los apuros del último año, en el que la permanencia no se decidió hasta la última jornada.



Por último, Mingo Oramas renueva también con el San Fernando. El preparador grancanario se hizo cargo del conjunto de Maspalomas en diciembre del pasado año, en sustitución de Tino Déniz, y después de que los sureños no supieran reponerse del mazazo que supuso quedarse a las puertas del ascenso a la Segunda División B frente al SCD Durango. Su fichaje por el conjunto de San Bartolomé de Tirajana permitió a los azulones convertirse en el mejor equipo de la segunda vuelta.