El base Albert Oliver quiere seguir en el Herbalife porque se siente "muy a gusto"

El base catalán del Herbalife Gran Canaria, Albert Oliver, ha asegurado a Efe que su intención es prorrogar contrato con la entidad isleña, a la que se incorporó en la campaña 2013-2014, porque asegura sentirse "muy a gusto" en el club amarillo.

Oliver, que a primeros de junio cumplirá 41 años y que ya ha disputado 600 partidos en la Liga Endesa de baloncesto, ha reconocido que aún no ha hablado con los rectores del 'Granca' sobre su posible continuidad.

"La Liga acaba de concluir y la posible renovación llevará su tiempo, como ocurre siempre. Supongo que el club se centrará primero en ver si sigue o no como entrenador Pedro Martínez y, luego, verá qué pasa con los jugadores, por lo que habrá que esperar", ha comentado.

El veterano director de juego tiene claro que querría cumplir la que sería su séptima campaña consecutiva en la isla, donde afirma sentirse muy bien, al igual que su familia.

"Si de mí dependiese, está claro que me quedaría en el Herbalife Gran Canaria, porque estoy a gusto en este club. Tenemos un equipo que compite por todo, como estar en el 'play-off' por el título y por la Copa del Rey, aunque este año no haya sido así, y mi intención es continuar jugando aquí", ha afirmado.

Albert Oliver también ha valorado la temporada recién concluida y ha señalado que ha sido "dura y complicada".

"Ha sido un año duro básicamente porque en ningún momento hemos estado todos los jugadores a disposición de los técnicos por lesiones, en ocasiones en la misma posición. También hemos afrontado una Euroliga muy exigente por la calidad de los rivales y por la dureza propia de la competición", ha manifestado.

En ese sentido, el jugador catalán ha asegurado que le habría gustado ver el pabellón mucho más poblado que lo que estuvo en los encuentros de la máxima cita continental.

"Me habría gustado que viniese más gente a los partidos de Euroliga y, aunque es verdad que los encuentros eran entre semana y muchos aficionados trabajaban al día siguiente y los niños tenían que ir al colegio, creo que aquí no hemos disfrutado todos del evento como deberíamos", ha comentado.

En cualquier caso, Oliver es de la opinión de que este pasado curso servirá a los jugadores y al club para crecer.

"Está claro que no es lo mismo disputar un partido de Eurocup un martes o miércoles y luego el encuentro de Liga que jugar en Euroliga sin casi descanso para afrontar el siguiente partido liguero, aunque en mi caso lo llevé bien porque tengo la gran suerte de que mi trabajo me gusta", ha indicado.

A nivel personal, Oliver espera seguir disfrutando del baloncesto hasta que pueda.

"He tenido fortuna ya que no he sufrido lesiones importantes y, además, me gusta entrenar, jugar y competir. La Liga acaba de concluir y de momento no he tenido ofertas, quizás por mi edad y también porque otros clubes pueden pensar que mi intención es seguir en el Gran Canaria", ha revelado.

Oliver también se ha referido a una información aparecida en la prensa local en el tramo final de esta pasada campaña, que ponía en duda la continuidad en el equipo de los dos jugadores más veteranos, como Eulis Báez y él mismo.

"Creo que la noticia no se publicó en el mejor momento porque estábamos intentando evitar el descenso. Imagino que el club se planteará todos los años la posibilidad de prescindir de los más veteranos porque es lo normal, pero ya veremos qué pasa", ha señalado.

Una vez concluida la competición, Albert Oliver tiene previsto descansar durante unos diez días y, luego, empezar a entrenarse en el gimnasio.

"Por mi edad no puedo estar parado durante mucho tiempo, ya que luego me cuesta más coger la dinámica de entrenamientos", ha asegurado el jugador, cuyos dos hijos - Aina y Marc, de 14 y 11 años-, también son practicantes del baloncesto.