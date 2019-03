El Tenerife no puede en el derbi con un Gran Canaria más acertado (86-90)

El Herbalife Gran Canaria logró el triunfo hoy en el pabellón de Deportes Santiago Martín frente al Iberostar Tenerife (86-90) en un duelo que se decidió en los últimos instantes y con un conjunto grancanario mucho más acertado desde el tiro libre, un triunfo que oxigena un poco al conjunto de Víctor García.



El conjunto tinerfeño estuvo falto de intensidad defensiva y atascado en ataque, aunque llegó al final con opciones porque el cuadro grancanario tampoco lo estaba haciendo bien y permitió que los tinerfeños llegaran a los instantes finales con opciones de ganar.



El Iberostar Tenerife fue siempre a remolque de los grancanarios, Hanna y Strwberry empezaron a hacer daño ante la pasividad defensiva local, y ya en el primer cuarto las diferencias llegaron hasta los once puntos (11-22) con un equipo visitante que sabía lo que se jugaba en este choque.



Los tinerfeños seguían a remolque en el segundo cuarto, sin mejorar la defensa, pero por lo pronto lograba anotar y mantenerse en el choque con diferencias en contra entre los siete y nueve puntos.



El combinado de Vidorreta reaccionó con Sebas Saiz en cancha, y lograron igualar el partido a 44 y ponerse, por segunda vez en el choque, por delante con un 46-44 tras dos tiros libres anotados por Ferrán Bassas.



Dos canastas consecutivas de Colton Iverson en los primeros instantes del tercer cuarto colocaron el 54-51, pero esa mejoría solo fue un espejismo y bajó de nuevo su intensidad defensiva para que el cuadro grancanario lograra de nuevo meterse en el choque y volver a dominar el partido, tras un parcial de 2-9 (59-66).



El último cuarto fue el mejor de todos, no por la calidad del juego, que no la hubo, sino por la emoción en el marcador que quedó decidido debido al mejor acierto en los lanzamientos de tiros libres del Herbalife Gran Canaria.



Ficha técnica:



86. Iberostar Tenerife (21+29+19+17): Bassas (17), Staiger (-), Brussino (17), Abromaitis (6), Iverson (13) –inicial-, White (12), Niang (-), Richotti (7), Gillet (4), Joesaar (2) y Saiz (8).



90: Herbalife Gran Canaria (27+24+22+17). Hannah (17), Strawberry (13), Rabaseda (11), Tillie (5), Balvin (4) –inicial-, Wiley (12), Eriksson (11), Vene (4), Paulí (6), Radicevic (2) y Oliver (5).



Árbitros: Hierrezuelo, Perea y Olivares. Señalaron técnica al entrenador del Herbaliffe Gran canaria, Víctor García (min.18) y eliminaron por faltas a Brussino (min.38).



Incidencias: Encuentro disputado en el Pabellón de Deportes Santiago Martín, de Los Majuelos, en La Laguna, ante 5.076 aficionados, según datos facilitados por el club.