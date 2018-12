El despido de Maldonado llegó en el mejor momento deportivo del Gran Canaria

El final de la vinculación de Salva Maldonado como entrenador del Herbalife Gran Canaria no ha sido la crónica de una destitución anunciada, pues, sorpresivamente, se produce tras encadenar su equipo dos victorias consecutivas por primera vez en la temporada.



El escuetísimo comunicado por el que este martes, de noche y a través de las redes sociales, el club que preside Enrique Moreno informó de la destitución del técnico catalán, a quien se agradecía su implicación y se le deseaba la mayor de las suertes en su futuro profesional, se produjo de manera inesperada.



Maldonado había afrontado pocas horas antes la que sería su última rueda de prensa como técnico del Gran Canaria, en la jornada previa a efectuar este miércoles el desplazamiento a Milán para medirse este jueves al Olimpia en la undécima jornada de la Euroliga, encuentro al que seguirá otro el domingo en la cancha del Real Madrid, correspondiente a la Liga Endesa.



El técnico, ciertamente, pareció no sentirse a gusto en la comparecencia ante los medios informativos, aunque en cualquier caso la notificación de su despido horas más tarde cogió a contrapié tanto a los medios informativos locales como a los propios aficionados del conjunto isleño.



Maldonado -que será reemplazado de manera interina por uno de sus hasta ayer ayudantes, el grancanario Víctor García- ya militó en el club entre las temporadas 2005-06 y 2008-09, y regresó en la presente procedente del Movistar Estudiantes para suplir a Luis Casimiro y dirigir al Herbalife en su histórico debut en la Euroliga.



Tras una pretemporada en la que el Gran Canaria no conoció el sabor de la victoria, el equipo comenzó la Liga Endesa con dos nuevos tropiezos ante FC Barcelona y Monbus Obradoiro, para romper finalmente la mala racha en la tercera jornada ante el recién ascendido Cafés Candelas Breogán.



Asimismo, el pasado 16 de octubre el equipo vivió una jornada memorable, al vencer por un solo punto al FC Barcelona, con lo que conseguía la primera victoria de su historia en la Euroliga.



Pese a ello, la plantilla, sin duda corta para afrontar las dos competiciones además de los largos desplazamientos en avión, no levantaba cabeza ni en Liga ni en Euroliga, y los seguidores comenzaron a impacientarse, especialmente con Maldonado, al que abuchearon en varios encuentros, señálandole como el principal culpable de los males del equipo.



Así se llegó a finales del mes de noviembre, donde el Herbalife Gran Canaria encadenó dos triunfos consecutivos, ante Movistar Estudiantes -con nuevos pitos para el técnico- y Darussafaka en Estambul -única victoria hasta la fecha lograda fuera de la isla-, que aplacaron en parte la crispación que se vivía en torno al conjunto.



Este martes, cuando el técnico prácticamente preparaba la maleta para desplazarse junto al equipo para jugar en Milán, llegó la nota de su destitución y el nombramiento de Víctor García, un técnico nada partidario de hacer declaraciones y que desde este mismo miércoles por la mañana ya se ha visto obligado a realizarlas, antes de que partiese el conjunto.



Mientras la rumorología sitúa ya a Pedro Martínez -otro ex técnico del Herbalife- como próximo inquilino del banquillo isleño, Maldonado se va con el sinsabor de experimentar en primera persona que segundas partes nunca fueron buenas, y con el amargor de comprobar que el club no atendió su requerimiento para reforzar el plantel como él esperaba.