Herrera: "Ganar el derbi sería un subidón y multiplicaría la mejoría que veo"

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Herrera, ha manifestado este sábado que ganar el derbi canario de este domingo ante el CD Tenerife supondría "un subidón", y que "multiplicaría" la mejoría que percibe en el juego del equipo amarillo, a pesar de los últimos resultados negativos.



El técnico catalán ha dicho en la rueda de prensa previa que en estos choques de máxima rivalidad "no hay favorito", pero intuye que el partido es "el ideal" para su equipo, porque se medirá a un rival que "empieza a estar redondo", y prefiere que sea así para demostrar que están "capacitados" para ganarle.



Herrera entiende que sus futbolistas no necesitan motivación adicional para un derbi, aunque durante esta semana ha tratado de "abstraerles" del ambiente que rodea a un partido que sería "como el Real Madrid-Barcelona de las Islas, algo más que tres puntos", y espera que eso "se note en el terreno de juego".



Lo único que preocupa al entrenador amarillo es la "urgencia" que puedan tener sus jugadores después de tantas semanas sin ganar, un factor que "no ayudaría" y que derivaría en "hacer las cosas de forma acelerada".



En cualquier caso, aconsejará a sus futbolistas antes de saltar al césped que jueguen el derbi "de la raya hacia adentro, y no hacia fuera", porque el partido "va a estar en el campo".



Herrera se convertirá este domingo en el entrenador con más partidos en la Segunda División española, aunque para él, en caso de conseguir la victoria, solo supondría "tres puntos", si bien reconoce que mirando "un poco más allá", está seguro de que el equipo "multiplicaría la mejoría que veo en cada entrenamiento".



El técnico barcelonés ha dicho que elegirá "el mejor once" para empezar el partido, sin mirar si son futbolistas canarios, nacionales o extranjeros, matizando el mensaje que dio esta semana en la radio oficial cuando dijo que era "importante que la Unión Deportiva tenga en el campo siempre, por lo menos, el cincuenta por ciento del equipo de la tierra".



Del Tenerife ha dicho que aunque también tiene "muchas dudas en su juego y en todo", ahora lo ve como un equipo que "sabe a lo que juega", que "defiende y ataca con sentido", y es "muy vertical", valorando que José Luis Oltra, su entrenador, haya tenido más tiempo que él para ir "arreglando cosas".



En cuanto a la posible alineación, no ha querido revelar si Raúl Fernández, convocado tras su lesión, volverá a ser el portero titular, pero sí ha aclarado que el centrocampista argentino Gaby Peñalba, citado después de diez meses de baja por una grave lesión de rodilla, estaría para jugar solo quince o veinte minutos.



"Ha llegado el momento de darles, no de pedirles, de devolverles lo que nos están dando, porque se merecen que les demos una alegría", ha relatado Herrera preguntado por el papel que jugarán los aficionados amarillos en este duelo regional, que volverán a vivir en el Estadio de Gran Canaria casi cuatro años después.