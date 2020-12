Carlos Pomares se disculpas por su expulsión que considera "injusta"

🎙️ @CarlosPomares21 (@CDTOficial), MUY DOLIDO tras su expulsión a los 13 segundos de partido:



💥 "No hay ni intencionalidad ni es para EXPULSIÓN"



💥 "Espero que realmente se vayan j... a casa, como me voy a ir yo, que no voy a poder mirar a mis COMPAÑEROS a la CARA"



