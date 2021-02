Fran Fernández recomendaría a otros técnicos que trabajaran en el CD Tenerife

“No me arrepiento de haber ido al Tenerife”. Fran Fernández ha roto por segunda vez en tres días su silencio después de ser cesado como entrenador blanquiazul en noviembre pasado. El técnico almeriense fue entrevistado este jueves en Radio Marca Tenerife y habló de su experiencia en el representativo, con críticas a los medios de trabajo o al presidente de la entidad, Miguel Concepción, y elogios como destino laboral. “Si algún colega me pidiera referencias le diría que sí vaya a entrenar al equipo”, afirmó en un extenso diálogo que se extracta a continuación.

Aspiraciones deportivas. “Cuando llegué a Tenerife me chocó que no tuvieran un objetivo más real. Parece que en la Isla está prohibido decir que el objetivo es la permanencia. Se vetaba decir eso y se mete mucha presión a los futbolistas. Eché de menos tener libertad en mis funciones”.

Director deportivo. “Juan Carlos Cordero es un excelente profesional, pero perdió la confianza en mí muy pronto, creo que demasiado pronto. Cuando chocábamos era porque nos parecíamos mucho. Queríamos controlarlo todo. Cordero fue el único que se reunió conmigo para decirme que me cesaban”.

Plantilla. “Estoy muy contento con la plantilla que entrené, quedaba mucho tiempo por delante para darle la vuelta. Cuando Concepción me dijo que confiaba en mí yo le creí, pero unos días más tarde me destituyeron”.

Relación con los jugadores. “Excepto tres futbolistas, el resto me enviaron un mensaje cuando me cesaron. Con los jugadores me llevaba bien. Me gustan los 11 fijos, pero si no se dio en el Tenerife habrá sido por algo. Los futbolistas no están acostumbrados a que se diga la verdad. Ortolá tuvo un error ante la UD Las Palmas y ya está. Hay que darle naturalidad. Con los jugadores he tenido buen trato. En ese momento se sacaron muchas cosas de contexto, sabía que yo iba a ser la diana”.

Medios materiales. “Todos los equipos en esta categoría trabajan más o menos igual. Me encontré en Tenerife herramientas incluso inferiores a las que tenía en Alcorcón. Si se quieren conseguir objetivos, hay que poner buenos medios a los entrenadores”.

Convivencia con el club. “Cuando me dicen que puedo ser entrenador del CD Tenerife, pregunto y me informo de cómo es el club por dentro, sabía que era un sitio difícil. Llegamos con una ilusión tremenda y eso hizo que nos centráramos en nuestro trabajo […] En el club no todo lo que pensamos lo puedes decir. A veces dije algo y me cayeron palos. En el club también estuve a gusto, pero creo que había un exceso de presión. Hay grandes profesionales dentro del club”.

Despido. “Juan Amador [gerente del club] fue el único que estuvo en la conciliación cuando me cesaron. Me hubiera gustado que Miguel Concepción se despidiera de mí. Me mostró su confianza, pero días más tarde me destituyeron y no hablé más con él”.

Situación personal. “Estoy en una fase de aceptación ya. Desde mi salida he pasado por diferentes fases y no ha sido fácil. Ya estoy preparado para dirigir otro proyecto”.