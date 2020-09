Juan Carlos Cordero: "Sabemos las posiciones que queremos reforzar"

El director deportivo del CD Tenerife, Juan Carlos Cordero, aprovechó la presentación de Giovanni Zarfino y Nono para hablar de la actualidad de la entidad blanquiazul y para analizar el mercado de fichajes de LaLiga SmartBank.

Cordero valoró la actualidad del CD Tenerife: “Hay calma tensa. Sabemos las posiciones que queremos reforzar, y quedan unas tres semanas de mercado. Lo importante ha sido cerrar a Nono, que era una prioridad, y hace unas semanas no podíamos. Podríamos firmar, es sencillo, y tener la plantilla cerrada, pero hay momentos para firmar lo que de verdad queremos el entrenador y yo”.

“Siempre dejo todo abierto, en entradas y salidas, hasta el último día del mercado. En función de alguna entrada podría salir alguien. También puede haber algún jugador que quiera más minutos y busque una salida. Llegado el caso, si fuera necesario, habrá que hablar con esos futbolistas y si se van a sentir cómodos. Evaluaremos lo que sea mejor, una cesión o no. Los jugadores también van a decidir”, matizó respecto a la plantilla.

Además, destacó la polivalencia de los fichajes y habló de la cesión de Nahuel: “Jacobo, Nono y Pomares pueden jugar en varias posiciones. Queríamos una plantilla versátil para poder decidir. Nahuel Leiva es una cesión sin opción de compra. No va a poder jugar ante nosotros, excepto pagando una cantidad económica. Nosotros tenemos que pagar una parte de la ficha, pero no el 50 por ciento. Es un salario muy elevado y queríamos un jugador diferente en esa posición”.

Cuestionado por el resultado de la primera jornada, el cartagenero manifestó que “no hay nada mejor para un club que como fue resultado ganar en la primera jornada. Que estén a buen nivel me deja tranquilo y contento, pero todos dejaron detalles de lo que quiere ser este equipo; compacto, intenso y que presione en campo contrario. Fuimos justos vencedores y dimos buena imagen. El primer paso fue feliz, trabajo para hacer un buen equipo, para ganar siempre. Estoy en la línea del entrenador y sabemos lo que queremos".

El director deportivo resaltó la actuación de Javi Alonso: "Javi hizo un partido muy correcto, sin malas decisiones con el balón. Los canteranos están trabajando bien, son jugadores del primer equipo, realidades que el entrenador está utilizando"

Respecto a la situación de mercado, Cordero afirmó que “me gustaría no esperar hasta el último día, pero a veces por una buena operación apuras. Si tengo las cosas claras y el mercado me lo pone delante, no voy a esperar. Otra cosa es que el último día surja algo para mejorar la plantilla y me quede margen... Hemos tenido la fortuna de poder ahorrarnos salarios con jugadores que han salido, vamos sin pausa para darle al entrenador un equipo acorde a lo que quiere”.

El cartagenero también valoró la recuperación de Borja Lasso: "Es un jugador diferencial, no tenemos otro igual que él, aunque puedan jugar ahí Bermejo, Jorge Padilla o Zarfino. Borja Lasso da otras cosas, tiene llegada, último pase, hace dudar al rival... La recuperación se ha alargado, pero lo está dando todo cada día. Le estamos dedicando muchas horas y no le vamos a meter prisas”.

Por último, Cordero explicó cómo se ha desarrollado la incorporación de Zarfino: “Siempre dije lo mismo en el caso de Gio Zarfino. Por parte del club ha habido voluntad para llegar a un acuerdo y hubo reuniones en Madrid con el presidente del Extremadura UD. Peor si te piden cosas que no puedes dar, o que no están en el contrato... Me han dado una opción de compra por un jugador que puede ser muy importante para nosotros. El acuerdo es positivo, muy bueno, y hemos quedado como un club señor”.