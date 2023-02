El Tenerife exige las imágenes del VAR del gol anulado a Elady en Granada

El CD Tenerife tomó posición este sábado con la anulación de un gol a Elady Zorrilla en su partido en contra el Granada, que acabó con derrota de los blanquiazules (2-0). El presidente de la entidad, Paulino Rivero, comunicó la presentación de un escrito a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) solicitado las imágenes de VAR de la jugada que originó la polémica y calificó como “inadmisible” la explicación que luego ofreció Rubén Ávalos Barrera (árbitro del encuentro) al propio Zorrilla.

“Hemos presentado escrito ante la RFEF exigiendo que se entreguen las imágenes del VAR del gol anulado a Elady”, confesó Rivero en un vídeo difundido por el Tenerife en sus redes sociales, en el que reconoce que las circunstancias del juego “nos llevan muchas veces a que se tomen decisiones difíciles”.

Pero matiza Rivero que, en esta ocasión, “la problemática de seis minutos revisando las imágenes del VAR y que el árbitro comente, a tanto a José Ángel como a Elady, que no puede dar el gol porque el VAR no le facilita unas imágenes claras que le permitan ver es absolutamente inadmisible e intolerable”, dijo.

“Por eso exigimos que se nos entreguen las imágenes de esa grabación que tiene que estar en el VAR –continúa en sus declaraciones–, así como de la conversación que se tuvo que producir entre el árbitro y el VAR. Con esas imágenes que exigimos que se nos faciliten podremos valorar otro tipo de acciones por parte del CD Tenerife”.

Rivero Baute recuerda que “nunca” se ha producido una situación de esta naturaleza. Con el VAR se puede estar “de acuerdo o en desacuerdo” con la interpretación que se hace, especialmente en el fuera de juego, “cuando se tiran las líneas que en algunos casos son por milímetros”.

Pero a su juicio, lo que nunca se había visto “en ningún partido” de Primera o Segunda División es que un lance del juego como el que se produjo en el Granada-Tenerife “no puede ser es que esté seis minutos revisando las imágenes del VAR y concluya con que no puede conceder el gol porque no hay ninguna imagen que le facilite el VAR en la que pueda observarse que no hay jugadores en fuera de juego”, indica Rivero. “Esto no es admisible y, por lo tanto, en aras de la transparencia exigimos que se nos entreguen esas imágenes”, insiste.

Abunda en la queja el máximo dirigente del club insular recordando en el Nuevo Los Cármenes existía una cobertura televisiva suficiente. “No es por una insuficiencia de medios técnicos. Había ocho cámaras instaladas en el estadio, se vio en jugadas posteriores que era posible tomar los ángulos, afirma antes de reiterar: ”lo razonable es que se nos entreguen esas imágenes y la conversación que se produjo entre el árbitro y el VAR“.

Continúa Rivero aludiendo a otras decisiones arbitrales que habrían condicionado otros resultados del equipo de Luis Miguel Ramis esta misma temporada. “Es una cadena de errores la que se suma en contra del Tenerife. En Málaga ya vivimos una interpretación en contra, absurda y disparatada, en una posición clarísima de fuera de juego de Fran Sol que se dio por buena. Y hemos sufrido también –recuerda–interpretaciones que nos han hecho perder dos puntos en Santander, que como demuestran las imágenes es claramente válido”.

De vuelta a la polémica del partido en Granada “se da otra circunstancia”, apunta Rivero. “En la jugada previa al primer penalti, viene precedida de un claro fuera de juego de calle de Callejón. Es decir que es una cadena de errores que se suman en contra de los intereses del CD Tenerife”, concluye.