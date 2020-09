El Iberostar Tenerife estará en la Final a Ocho de Atenas

El Iberostar Tenerife estará en Atenas disputando la Final a Ocho de la Liga de Campeones FIBA, después de ganar en la noche de este miércoles al Filou Oostende por 62-54, en el partido de desempate de la eliminatoria de octavos de final.

El equipo de Txus Vidorreta ganó sin excesivos problemas y sin tener que emplearse a fondo ante un rival que jugó a ratos y que solo inquietó en el segundo cuarto en el que logró ponerse con siete puntos a su favor (23-30). El conjunto insular supo reaccionar y, tras el descanso dominar con cierta claridad el choque.

