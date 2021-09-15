El Club Amigos del Piragüismo, campeón de España de kayak de mar
En Castellón se disputó el primer fin de semana de septiembre el Campeonato de España en la modalidad kayak de mar, cita en la que el Club Amigos del Piragüismo se proclamó campeón por equipos. En este mismo certamen, la entidad grancanaria recogió su premio como ganador de la Liga Nacional.
Media docena de títulos para el RCNGC en el Campeonato de España de Kayak de Mar
El Club Amigos del Piragüismo cuajó una gran actuación, de lo que dan fe la cantidad de podios obtenida. Añadir a ello los logrados por palistas de Lanzarte y Fuerteventura.
Los podios del nacional fueron:
HOMBRES CADETE SS1 SPRINTER/SURFSKI
ENEKO LABARGA HERNÁNDEZ, bronce
CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE
HOMBRES SENIOR SS1 SPRINTER/SURFSKI
VICTOR JAVIER RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, bronce
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
HOMBRES SUB-23 SS1 SPRINTER/SURFSKI
PABLO ST. MARY, plata
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
GABRIEL CABRERA CARABALLO, bronce
CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE
MUJERES SENIOR SS1 SPRINTER/SURFSKI
CHLOË BUNNETT, plata
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
JUDIT VERGES XIFRA, bronce
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
MUJERES SUB-23 SS1 SPRINTER/SURFSKI
PAULA RUIZ ARRUTI, bronce
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
HOMBRES VET 35-39 SS1 SPRINTER/SURFSKI
JONAY NAZARIO RODRIGUEZ GONZALEZ, oro
CLUB DEPORTIVO HERBANIA
MIXTA SENIOR SS2
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS, oro
JUDIT VERGES XIFRA y JORGE VILA DEL ROSARIO
MIXTA SUB-23 SS2
REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA, oro
VÍCTOR MIGUEL MORALES OLASCOAGA y MARA TERESA QUINTANA PÉREZ
CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE, plata
INES HERNÁNDEZ CARABIAS y AIRAM PACHECO ESPINO
MIXTA CADETE SS2
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS, bronce
PAULA FELIPE PLANS PÉREZ y RAMÓN PAOLO VELÁZQUEZ PÉREZ
MIXTA JUVENIL SS2
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS, bronce
ADRIANA FERNÁNDEZ KEIM y FRANCISCO JOSÉ QUINTANA LABARTA
HOMBRES JUVENIL SS2 SPRINTER/SURFSKI
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS, bronce
NÉSTOR GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ y ALEJANDRO QUESADA PÉREZ
MUJERES CADETE SS2 SPRINTER/SURFSKI
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS, oro
ELSA GONZÁLEZ PLANS y NUR HACHAWI DE LA JARA
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS, bronce
PAULA HERNÁNDEZ ORTEGA y BRENDA LOURDES PÉREZ LOOR
HOMBRES CADETE SS2 SPRINTER/SURFSKI
CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE, plata
ENEKO LABARGA HERNÁNDEZ y DANIEL ROBAYNA MARTÍN
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS, bronce
ENRIQUE GARCÍA TORRES y NÉSTOR GARCÍA SANTANA
HOMBRES SENIOR SS2 SPRINTER
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS, plata
ESTEBAN MEDINA OJEDA y VÍCTOR JAVIER RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE, bronce
MATÍAS GABRIEL DI CANDIA y IGNACIO SOLER FABRE
HOMBRES SUB-23 SS2 SPRINTER/SURFSKI
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS, plata
AYTHAMY QUINTANA MUZA y PABLO ST. MARY
MUJERES SENIOR SS2 SPRINTER/SURFSKI
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS, oro
CHLOË BUNNETT y SARA MARTI TRUJILLO
MUJERES SUB-23 SS2 SPRINTER/SURFSKI
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
SONIA DEYING MA LI y PAULA RUIZ ARRUTI
HOMBRES VET 40-44 SS2 SPRINTER/SURFSKI
CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE, bronce
PEDRO MÁXIMO LEMES BRITO y IAGO NOGUEIRA RODRÍGUEZ