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El Club Amigos del Piragüismo, campeón de España de kayak de mar

  • La entidad grancanaria se hace igualmente con el triunfo en la Liga Nacional
Palistas gracanarios en el Campeonato de España.
Palistas gracanarios en el Campeonato de España. CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO

ACAN

Las Palmas de Gran Canaria —

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En Castellón se disputó el primer fin de semana de septiembre el Campeonato de España en la modalidad kayak de mar, cita en la que el Club Amigos del Piragüismo se proclamó campeón por equipos. En este mismo certamen, la entidad grancanaria recogió su premio como ganador de la Liga Nacional.

Media docena de títulos para el RCNGC en el Campeonato de España de Kayak de Mar

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El Club Amigos del Piragüismo cuajó una gran actuación, de lo que dan fe la cantidad de podios obtenida. Añadir a ello los logrados por palistas de Lanzarte y Fuerteventura.

Los podios del nacional fueron:

HOMBRES CADETE SS1 SPRINTER/SURFSKI

ENEKO LABARGA HERNÁNDEZ, bronce

CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE

 

HOMBRES SENIOR SS1 SPRINTER/SURFSKI

VICTOR JAVIER RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, bronce

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

 

HOMBRES SUB-23 SS1 SPRINTER/SURFSKI

PABLO ST. MARY, plata

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

GABRIEL CABRERA CARABALLO, bronce

CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE

 

MUJERES SENIOR SS1 SPRINTER/SURFSKI

CHLOË BUNNETT, plata

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

JUDIT VERGES XIFRA, bronce

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

 

MUJERES SUB-23 SS1 SPRINTER/SURFSKI

PAULA RUIZ ARRUTI, bronce

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

 

HOMBRES VET 35-39 SS1 SPRINTER/SURFSKI

JONAY NAZARIO RODRIGUEZ GONZALEZ, oro

CLUB DEPORTIVO HERBANIA

 

MIXTA SENIOR SS2

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS, oro

JUDIT VERGES XIFRA y JORGE VILA DEL ROSARIO

 

MIXTA SUB-23 SS2

REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA, oro

VÍCTOR MIGUEL MORALES OLASCOAGA y MARA TERESA QUINTANA PÉREZ

CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE, plata

INES HERNÁNDEZ CARABIAS y AIRAM PACHECO ESPINO

 

MIXTA CADETE SS2

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS, bronce

PAULA FELIPE PLANS PÉREZ y RAMÓN PAOLO VELÁZQUEZ PÉREZ

 

MIXTA JUVENIL SS2

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS, bronce

ADRIANA FERNÁNDEZ KEIM y FRANCISCO JOSÉ QUINTANA LABARTA

 

HOMBRES JUVENIL SS2 SPRINTER/SURFSKI

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS, bronce

NÉSTOR GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ y ALEJANDRO QUESADA PÉREZ

 

MUJERES CADETE SS2 SPRINTER/SURFSKI

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS, oro

ELSA GONZÁLEZ PLANS y NUR HACHAWI DE LA JARA

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS, bronce

PAULA HERNÁNDEZ ORTEGA y BRENDA LOURDES PÉREZ LOOR

 

HOMBRES CADETE SS2 SPRINTER/SURFSKI

CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE, plata

ENEKO LABARGA HERNÁNDEZ y DANIEL ROBAYNA MARTÍN

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS, bronce

ENRIQUE GARCÍA TORRES y NÉSTOR GARCÍA SANTANA

 

HOMBRES SENIOR SS2 SPRINTER

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS, plata

ESTEBAN MEDINA OJEDA y VÍCTOR JAVIER RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE, bronce

MATÍAS GABRIEL DI CANDIA y IGNACIO SOLER FABRE

 

HOMBRES SUB-23 SS2 SPRINTER/SURFSKI

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS, plata

AYTHAMY QUINTANA MUZA y PABLO ST. MARY

 

MUJERES SENIOR SS2 SPRINTER/SURFSKI

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS, oro

CHLOË BUNNETT y SARA MARTI TRUJILLO

 

MUJERES SUB-23 SS2 SPRINTER/SURFSKI

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

SONIA DEYING MA LI y PAULA RUIZ ARRUTI

 

HOMBRES VET 40-44 SS2 SPRINTER/SURFSKI

CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE, bronce

PEDRO MÁXIMO LEMES BRITO y IAGO NOGUEIRA RODRÍGUEZ

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Publicado el
15 de septiembre de 2021 - 09:11 h

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