Los regatistas canarios dominan el Campeonato de España de 29er

Los regatistas canarios estuvieron representados en cinco de los seis podios del Campeonato de España de 29er que finalizó este domingo en aguas de Las Palmas de Gran Canaria, bajo la organización del Real Club Náutico de Gran Canaria (RCNGC), informa la Federación Canaria de Vela en su página de Facebook.

Éxitos de la vela canaria con cuatro campeones de España en 29er y dos en Adaptada

Triple podio para Martina Lodos y Martina Díaz, ganadoras en Sub 19, Sub 17 y segundas en Absoluta femenina. Doble para Álvaro Alonso y Guillermo Castellano, que finalizaron segundos en Sub 19 y terceros en Absoluta masculina. Mientras que las hermanas Paula e Isabel Laiseca se proclamaron campeonas absolutas femenina.

Mateo y Simón Codoñer, del RCN Valencia, fueron los ganadores en las tres categorías masculinas: Absoluta, Sub 19 y Sub 17. Los triunfos femeninos se los repartieron las regatistas del RCNGC: Paula e Isabel Laiseca en Absoluta femenina y Martina Lodos junto a Martina Díaz en Sub 19 y Sub 17 femenina.

En la categoría Absoluta masculina, décimo puesto para Carlos Navas y Gonzalo Bonilla, undécimo para Ada Yue Mora y David Dorrey; y duodécimo Manuel Ortega y Diego Power.

Alicia Cobella y Rocío del Villar se clasificaban sextas en la Absoluta femenina, en la que Alejandra Rodríguez y Silvia García fueron octavas.

Tras Alonso y Castellano, que fueron segundos Sub 19, se clasificaron en el noveno puesto Ada Yue Mora y David Dorrey; en tanto que Manuel Ortega y Diego Power finalizaban décimos.

A la victoria de Martina Lodos y Martina Díaz en la clasificación de las canarias en Sub 19 les siguieron Alicia Cobella y Rocío del Villar, que acabaron sextas. En Sub 17, Alejandra Rodríguez y Silvia García acabaron cuartas clasificadas.

El Campeonato de España de 29er concluyó con 12 regatas celebradas. Todos los regatistas canarios mencionados forman parte del RCNGC.