La cantera canaria se despide del Campeonato de España de tenis de mesa

Los jugadores y jugadoras de tenis de mesa de Canarias se despiden del Campeonato de España celebrado en Guadalajara con buenas sensaciones y buenos resultados. Con la impresión de haber aprovechado la oportunidad para ganar experiencia y disfrutando de la convivencia. Los cadetes, alevines y Sub 21 fueron los últimos en competir.

SUB 21.- Lucía Motenegro (Yacal), Lorena Gil (Tabor) y Claudia Alonso (Yacal) no lograron pasar de la primera fase, inmersas en los grupos 2, 4 y 5, respectivamente. Misma suerte que Adrián Marrero (Tabor) en el grupo 2. Por equipos, el Tabor masculino no pasó de la fase previa en el grupo 6. El Yacal femenino tampoco superaba la fase previa en el grupo1.

CADETE.- Mauro Marrero (Tabor) pasaba como primero la fase previa, en el grupo 17. En los cruces quedaba exento del primero partido, superando los dos duelos siguientes y pasando al cuadro principal de treintaidosavos de final para caer por un apretado 4-2. Darío Hernández (Defense) también superaba la fase previa como el mejor de su grupo, el 20. En los cruces quedó exento del primer partido, cayendo en el segundo por un ajustado 3-2. Mario Pérez (Defense) quedaba apeado de la competición en el grupo 21. Luis Mederos (Firgong) se clasificaba para los cruces como segundo del grupo 24, quedando luego fuera en la primera eliminatoria. Marcos Vargas (Defense) se despedía de la competición en el grupo 26. Luan Illescas (Tabor) entraba en las eliminatorias como segundo del grupo 31, quedando luego apeado en el primer cruce.

Por equipos, el Defense B masculino no superó la fase preliminar, en el grupo 3. Lo mismo le ocurrió al Tabor en el grupo 6 y al Defense A en el grupo 10.

ALEVÍN.- Pau Beneyto (Teneguía) superaba la fase de grupos como primero del 3. Tras ganar la primera eliminatoria, quedaba apeado en la segunda ronda. Himar Martín (Teneguía) pasaba a los cruces como primero del grupo 7, quedando después eliminado en la primera ronda. Martín Santana (Yacal) se clasificaba para las eliminatorias como segundo del grupo 18, despidiéndose seguidamente en el primer cruce. Miguel Rodríguez (Defense) quedaba fuera de competición tras participar en el grupo 25. Javier González (Yacal) tampoco lograba pasar la fase previa, en su caso en el grupo 26. Nicolás Díaz (Defense) pasaba como segundo del grupo 28 y se despedía de la competición en el primer cruce.

Irene Pérez (Teneguía) decía adiós a la competición tras quedar tercera en el grupo 11, Amelia García (Teneguía) en el grupo 12 tampoco pudo pasar a las siguientes rondas.

En equipos Alevín masculino, el Yacal no pasó la fase de grupos, integrado en el 2. El Teneguía, en el grupo 3, pasaba como segundo, superando una ronda y cayendo en la siguiente de dieciseisavos de final. El Defense, en el grupo 16, quedo tercero y no logró pasar a los cruces. El Teneguía Alevín femenino quedaba eliminado en el grupo 3.