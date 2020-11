La jugadora del Salud María Zaldúa, convocada por la selección española

La joven jugadora del Balonmano Salud Tenerife María Zaldúa, ha sido convocada por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) para formar parte del denominado Proyecto Objetivo 2021, una concentración que se desarrollará desde el 30 de noviembre de la semana próxima hasta el día 6 de diciembre, en Torrelavega (Santander).

La pivote del Salud es una de las 16 jugadoras convocadas por el seleccionador Imanol Álvarez para este encuentro.

“Sigo en shock. Todavía no me lo creo, estoy contenta por seguir en la selección y dar otro paso más”, declaró Zaldúa en los medios oficiales del club, reiterando que no lo esperaba “porque en la última concentración estaba lesionada y pensaba que no tenía posibilidades. Tengo solo 18 años, y no me creo poder entrenar con las mayores”.

Zaldúa tiene claro que su objetivo de cara a esa semana de trabajo con las internacionales es "aprender de ellas y sumar una nueva experiencia. Hay jugadoras que llegarán muy lejos y espero ser una de ellas”.

La mejoría en el juego y resultados del club en la Liga Guerreras Iberdrola, y su aportación para el equipo también han servido para que forme parte de la lista. “No empezamos muy bien la temporada, pero estamos ganando ahora y eso nos pone contentas”.