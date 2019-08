Moisés Cézar: “Tengo la certeza de que esta temporada seremos mejores”

El veterano central brasileño del CV 7 Islas Vecindario, Moisés Cézar, ha asegurado que para él supone un privilegio poder seguir trabajando una temporada más junto al técnico Paco Sánchez Jover.

"Me quedo en este equipo, en gran parte, porque tengo una gran relación con Paco Sánchez Jover. Además, en su época de jugador, el actuó de opuesto y también jugó de central, como hago yo, por lo que para mí es un privilegio poder trabajar junto a él un año más", ha manifestado en declaraciones facilitadas por su entidad.

El jugador del conjunto de Santa Lucía de Tirajana ha indicado también que está convencido de que esta próxima temporada el equipo será aún mejor que el del pasado curso.

"El año pasado estuve muy bien aquí, construimos un buen grupo, y tengo la certeza de que esta temporada seremos todavía mejores", ha comentado.

Moisés Cézar también ha revelado que ya está pensando en su futuro que, en cualquier caso, desearía que siguiese estando unido al CV 7 Islas Vecindario.

"El voleibol no es eterno y, por ello, he decidido sacar el título de entrenador nacional de voleibol. Me gustaría poder llegar a ser el técnico del equipo una vez que termine mi etapa de jugador", ha concluido.

Cabe señalar que Moisés Cézar, de 36 años y 207 centímetros, lideró desde el principio y hasta el final de la pasada temporada la clasificación como mejor central de la Superliga, competición en la que cumplirá su tercera campaña consecutiva en las filas del conjunto grancanario.