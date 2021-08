Fonsalía y otras quisicosas canarias

La verdad es que estoy un poco harto de la política, hasta las cojones como le dijo mi admirado Iñaki Gabilondo a Máximo Pradera cuando anunció que dejaba los artículos diarios para pasar a un reposado comentario semanal, y cuando por su parte también Pablo Iglesias tomó la decisión de dedicarse más a sus tres hijos que no a aguantar a Pablo Casado, Santiago Abascal y a la larga e insoportable fascista compañía que abunda en las Españas.. Tomándome las cosas con un poco de humor y hasta socarronería veo que la política en Canarias sigue más o menos empantanada por la derecha y la extrema, cuando todavía Fernando Clavijo sigue montado en la grúa y con muchos reparos, y cómo las cosas de Palacio van despacio continúa atrincherado en su aforamiento en el Senado, pese a que los hechos le pintan mal porque el informe de la fiscal Anticorrupción, María Farnes confirma que Clavijo tiene sobrados caracteres presuntamente delictivos, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y falsedad documental, y entre el caso Grúa, Reparos y la rehabilitación de Las Chumberas, mál lo tiene el exalcalde de La Laguna y expresidente de Canarias, mientras Ana Oramas, Carlos Alonso, y hasta José Miguel Barragán, esperan la caída definitiva de Clavijo para postularse al liderazgo de Coalición Canaria. Y a lo mejor sale hasta un cuarto aspirante.

Si las cosas en Coalición Canaria van mal, en el Partido Popular tras la defenestración de Asier Antona, que me lo mandaron para el Senado para que no pusiera la más mínima objeción a Pablo Casado, resulta que María Australia Navarro no acaba de arrancar y las criticas en el partido son cada vez mayores por las “boutades” que hace un día sí y otro también la ínclita Navarro. Entre otras cosas que ha dicho hay que destacar sus constantes ataques a la Consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana Perera, sin ningún tino, sin aportar datos críticos serios, y por si fuera poco al presidente del Gobierno Canario, Ángel Víctor Torres, le ha calificado de hacer un “ejercicio obsceno, irresponsable y perjudicial para Canarias”, y ahí queda eso que los papeles aguantan todo lo que se le ponga. “Cero errores, cero autocrítica y cero asumir responsabilidades”, ha dicho entre otras cosas la señora Navarro.

Dejando atrás las barbaridades de Coalición Canaria y el Partido Popular, ahora aparece como gran novedad el proyecto del Puerto de Fonsalía, en donde ahora destaca una posición divergente entre los miembros del Pacto de las Flores, PSOE, Nueva Canarias y Asociación Socialista Gomera a favor de su construcción, y Podemos Canarias en contra, que ha tenido el único posicionamiento negativo a este nuevo intento de pelotazo y destrucción de nuestro litoral, y esos votos en contra han sido los de los cuatro diputados de Podemos, y el gran trabajo que está realizando el portavoz del grupo, Manolo Marrero. Fonsalía se trata del único lugar marino de Europa y tercero del Mundo por su diversidad, y las aguas de Teno a Rasca alberga unas de las mayores poblaciones de calderones, ballenas piloto, además de delfines, cachalotes, rorcuales, zifios, tortugas bobas y otras muchas especies, que tropiezan con una zona turística en donde abundan las canoas, kayaks, motos acuáticas, etc, que son un peligro constante para la fauna marina. Con todo esto, hay que resaltar además el rechazo frontal también que está exponiendo Nueva Canarias Tenerife, a través de Carmen Nieves Gaspar Rivero, exalcaldesa de Granadilla, que en sus tesis defiende posiciones semejantes a las de Podemos Canarias. Fonsalía es la última novedad de las presiones empresariales a los partidos políticos que se dejan presionar. Algunos cuando ven ladrillos, cemento, y construcciones varias, se les pone los ojos fuera de las órbitas oculares. Y mentales.