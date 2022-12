Honor y Gloria para un Artista Eterno

Hoy ha muerto Paco Juan Deniz, uno de los máximos exponentes del surrealismo canario. el artista de la Vega de San Mateo, deja una obra prolifera, porque si vida giraba solo entorno a su pintura, pocas veces abandonaba su humilde taller, escondido en un sombrío callejón del casco histórico de San Mateo.

Su obra siempre me produjo asombro, tengo varios de sus cuadros, que les Iba comprando y pagando de varias veces. Como arqueólogo me interesó mucho su obra onírica, de un mundo que el solo visitaba y comprendía, como los artistas y chamanes de la Prehistoria, que creían que las cuevas conducían al estrato subterráneo del cosmos, donde las paredes, techos y suelos no eran más que unas finas membranas que los separaban de las criaturas y de los acontecimientos del mundo inferior. De igual manera los lienzos de Paco Juan eran finas membranas por las que se accedían a su mundo mágico, y el como nadie sabia sacarlo a la superficie para el asombro de todos nosotros. Cuando hablabas con él, te dabas cuenta que estaba en otra dimensión, algo ausente, tal vez viendo o imaginando cosas que luego intentaba trasladar a su obra. Pintor detallista y minucioso, su obra refleja sosiego que te invita a entrar en esos escenarios soñados.

Su vida la dedicó íntegramente a su obra, y vivió de ella, humildemente, pasando estrecheces las más de las veces, no se plegó a las humillaciones y se apartó de los muladares y cenáculos del arte. si lo hubiera hecho, probablemente la vida le hubiera ido mejor, pero era un hombre bueno e integro. Ahora le lloverán los homenajes póstumos y él desde ese otro mundo donde ahora habita, seguirá como si nada hubiera pasado, en silencio, sin estridencias.