Pesimismo putinesco y otánico

Tengo que ser sincero y decirles de entrada que estoy pesimista por el guerrerismo y belicismo de Rusia y la OTAN. Dicen los expertos que Putin no va a parar hasta controlar militarmente todo el este y el sur de Ucrania, es decir el Donbas hasta Odesa, mientras que la OTAN va a tratar alargar la guerra utilizando a Ucrania como carne de cañón para así tratar de debilitar a Rusia, controlar el Báltico y el Ártico, y luego pensar ir a por China para dominar geopolítica y militarmente también el Asia/Pacífico. Traducido en términos bélicos, al borde de la Tercera Guerra Mundial, porque es evidente que Rusia y China no van a contemplar como meros espectadores todo el atlantismo expansionista de EEUU y sus, de momento, treinta países aliados, incluida España, que pueden ser pronto dos más, si se unen Suecia y Finlandia si Turquía les levanta el veto. Pero ahora mismo la entrega de misiles de medio alcance a Ucrania por parte de EEUU que podrían llegar a Rusia, es más inquietante.

Con todo este panorama el gobierno “progresista” de PSOE y UNIDAS PODEMOS está enfrentado en el tratamiento militar que le ha dado Pedro Sánchez al asunto/trasunto de mandar armamento ofensivo a Ucrania. Primero dijo Sánchez que no, emulando a su antecesor Felipe González que en su día dijo “de entrada, la OTAN no” y luego se convirtió en un otánico furibundo, y Sánchez de un lunes para un miércoles, dicen las malas lenguas que a consecuencia de una llamada de Joe Biden también cambió el disco. Con esta postura ha logrado la división de su socio UP en el gobierno, que por un lado Belarra y Echenique han hecho duras declaraciones contra el envio de armas a Kiev, y por el otro Yolanda Díaz ha tomado una postura más “oficialista presidencialista” apoyando la decisión de “su” presidente. Pero además Díaz ha tenido el apoyo otánico de Alberto Garzón -quién lo iba a decir del líder de Izquierda Unida- y del presidente del grupo parlamentario de UP, el catalán Jaume Asens.

Mientras tanto Yolanda Díaz sigue con su proceso de “escucha” para ver si se decide presentarse a las elecciones próximas, y para ello ha creado una asociación que ha bautizado “Sumar”, pero que dice que todavía no sabe si ese será el nombre futuro de su coalición, y de momento tras el esperado batacazo en Andalucía de “Por Andalucía” hay dudas de lo que vaya a decidir con su futuro Yolanda Díaz que ahora mismo tiene un divorcio político evidente con Ione Belarra e Irene Montero, máximas dirigentes de Podemos. Lo de “Por Andalucía” el quedarse fuera de la coalición Podemos por llegar tarde a la firma del pacto no tiene nombre ni apellidos. Quizá les vendría como anillo al dedo lo de toletes/totorotas, con perdón de mis amigos podemitas. Me ha entrado también pesimismo con el asunto/trasunto de la izquierda a la izquierda de PSOE como comprobarán.

También me ha llenado de pesimismo y hasta de indignación las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre que las mujeres progresistas lo que quieren es llegar a casa “solas y borrachas, son unas irresponsables malcriadas”, pero tuvo una magnífica respuesta de Irene Montero, y ahí dejo este bochornoso exabrupto de la Ayuso. Otra buena respuesta fue la de Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno, a Abascal y Espinosa de los Monteros, dirigentes de Vox, que piden repartir armas entre los españoles, cuando estamos todos aconcojados por lo que ocurre en Estados Unidos un día sí y otro también con matanzas espantosas.

Menos mal que entre tanto pesimismo Román Rodríguez ha puesto un hálito de esperanza con sus declaraciones que no se fía ni un pelo de Marruecos, un país que ha usado niños para presionar a España, y ha dejado claro que su posición es la de defender el derecho del pueblo saharaui a un referéndum como auspicia la ONU. Muy bien por Román Rodríguez. Y magnífica ha sido la interpelación de Francisco Déniz, diputado parlamentario de Podemos en Teobaldo Power, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, por la tardanza en aplicar la condena al ex juez Salvador Alba que desde hace seis meses recibió la pena de seis años y medio de cárcel, y todavía sigue con la “pulcritud y el respeto a las normas procesales” según el señor Lorenzo Bragado. Aquí habría que decir únicamente al TSJC como Tirso de Molina y José Zorrilla dijeron en su tiempo, “cuan largo me lo fiais”.

PD: Del pesimismo, a la esperanza, a ver si el sábado la Unión Deportiva supera el Tenerife, y se enfrenta luego al Eibar o Girona para el ascenso. Me gustaría que los dos equipos canarios estuviesen en la máxima categoría del fútbol español, pero eso esta temporada no puede ser, pero esperemos que pronto los veamos en Primera División.