Sentimiento identitario y perspectivas canaristas

El sentimiento identitario canario -solo canario o más canario que español- aglutina al 36,1% de la muestra (4,4% solo canario y 31,7% más canario que español) en el Sociobarómetro de Canarias publicado recientemente. Es ligeramente inferior, en 1,1 puntos, al dato del estudio publicado el pasado mes de marzo, en el que era del 37,2%. Y, por supuesto, muy alejado de los de 2001, cuando un 19,9% decía sentirse solo canario y un 29,7% más español que canario, es decir un global del 49,6%.

Desde entonces han sucedido muchas circunstancias en una etapa en la que CC ha gobernado hasta 2019 y en la que se han producido unos relevantes cambios demográficos, con un crecimiento poblacional del 30,8% entre 2000 y 2020, pasando de 1.716.276 habitantes a 2.244.480, frente al 16,9% estatal o al 4,3% del País Vasco. Fundamentado en movimientos migratorios hacia Canarias desde el Estado español y desde distintos países de la Unión Europea, especialmente Italia, la comunidad hoy más numerosa con más de 51.000 residentes en las Islas, por delante de Reino Unido (26.590) y Alemania (25.260); así como por la relevante presencia de venezolanos (20.624) marroquíes (16.942) o colombianos, que superan los 16.000.

Según el Sociobarómetro, son muy pocos los que hoy se identifican con el otro eje. Más español que canario se siente un 5,2% y solo español apenas llega al 3%. Aunque sí lo hacen en mayor proporción los votantes de los partidos conservadores estatalistas: el 22% de los votantes del PP se siente más español que canario o solo español, en Ciudadanos es el 25,8% y en Vox asciende hasta alcanzar el 50,7%.

La otra gran característica es la compatibilidad de identidades. Más de la mitad de los encuestados se siente canario y español por igual. Incluso entre los votantes de los partidos nacionalistas se repite este comportamiento. El 53,6% de los que dicen haber votado a CC así lo reconocen; y, en el caso de NC, el porcentaje es del 49,1%.

Evidentemente, en los votantes de esas formaciones es mayor el peso del eje identitario canario. Un 42,4% de los de CC se siente solo canario o más canario que español, mientras que en NC se sitúa en 44,1%, en ambos casos superando claramente a la media canaria (36,1%); aunque también lo hacen, en menor medida, los de UP (37,7%) ASG (37,5%) y el PSOE (37%).

Islas

Por islas los mayores porcentajes identitarios canarios aparecen en La Gomera (43,7%), Lanzarote (38,9%) y Gran Canaria (36,5%). Donde menos, en Fuerteventura (34,6%), isla donde un 8,6% se sitúa en el eje españolista; y, además, un 2% no se considera ni español ni canario y un 7,6% no sabe/no contesta, frente al 0,4% y 1,7% de estas respuestas en la media canaria.

Por otra parte, se pueden observar diferencias notables en función de las franjas de edad, con una mayor presencia del eje identitario solo canario o más canario que español entre las más jóvenes. Así, frente a la media del 36,1%, este porcentaje se eleva al 49,2% entre los de 18-24 años y al 44,9% entre los de 25-34. Los valores más bajos se producen ente los de 45-54 (30,3%) y 65 y más (31%), claramente inferiores a la media canaria.

Viendo el comportamiento por edades del eje identitario canario, el todavía elevado porcentaje de este en el global de la población y la alta compatibilidad de identidades, el panorama parece que sigue presentando altas perspectivas para las formaciones políticas que integran el ámbito canarista. Un espacio político autónomo, sin dependencia de formaciones estatalistas; que aspira a que esta tierra alcance los máximos niveles de autogobierno y a ganar en soberanías políticas, económicas, energéticas o alimentarias, en un marco de superación de las desigualdades y de defensa de nuestra identidad como pueblo. Feminista y comprometido con el territorio y el medio ambiente.

Retroceso espacio canarista

Otra cosa es que estas expectativas sociológicas favorables no se vean reflejadas hoy en el espacio electoral. Con toda la prudencia del mundo -no hay inmediata convocatoria a las urnas, ni candidaturas ni cabezas de listas, ni ambiente electoral- tengo la impresión de que las circunstancias no parecen demasiado propicias. Con el mantenimiento de NC, que en el mejor de los casos incrementaría un acta de las cinco que sacó en 2019, pasando a seis escaños. Y el retroceso de CC que, en la mirada más optimista, se colocaría cuatro por debajo de los 20 que tiene actualmente. El porcentaje de ese espacio podría quedar en torno al 28%, inferior al 32,3% de los comicios de mayo de hace dos años. Y con menor número de diputados y diputadas en la Cámara canaria que los obtenidos en los últimos comicios. Desde el canarismo, lo menos que cabe es sentir una profunda preocupación. No reconocer la complicada realidad, mirar para otro lado, solo puede servir para que las cosas empeoren aún más.