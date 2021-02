A quien solo ve machismo cuando el agresor es extranjero

En España, el 80% de la violencia sexual está oculta. No se denuncia por múltiples factores. Según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, la mayoría de las agresiones son cometidas por hombres del entorno de la víctima (el 49,0% por parte de un amigo o conocido y el 21,6% por alguien del entorno familiar). Son datos que destruyen el imaginario de que un violador es un hombre desconocido, que te atrapa en medio de la calle cuando caminas sola. Es cierto que hay un porcentaje de las violaciones que se producen en este contexto, por un extraño, (18,8%), pero si solo nos centramos en esa idea de la violación se nos escapará otra realidad; que la mayoría son personas del entorno cercano de la víctima.

En estos días de tensión social en Canarias, fomentada por la mala gestión de la crisis migratoria, alimentada por bulos y por incidentes puntuales, hay personas que manifiestan su preocupación por las agresiones sexuales que puedan ser cometidas por hombres migrantes. Por supuesto que hay que condenar el machismo y la violencia sexual venga de quien venga, que la policía debe actuar, hacerse justicia y los medios de comunicación condenar los hechos. No obstante, sí que se percibe esta preocupación por parte de personas que nunca antes se habían indignado por este tipo de delitos, que utilizan otra vara de medir cuando se trata de agresores blancos. Ojalá esa misma preocupación existiera el resto del año con los hombres europeos y ojalá las denunciantes no fueran tan cuestionadas cuando deciden contar lo que les ha sucedido.

¿Se indignaron esas personas que ahora no paran de sembrar miedo cuando ocurrió la violación grupal en Pamplona y se enjuició socialmente a la víctima? ¿se indignan cuando ocurre cualquier agresión sexual en su barrio? Si te preocupas por todo tipo de agresiones independientemente de la nacionalidad, gracias, eres un aliado en la lucha. No obstante, si estás más preocupado por la nacionalidad del agresor que por el hecho en sí, lo que te ocurre tiene nombre, se llama racismo y se cura con empatía, dedicando tiempo a escuchar y contrastando datos. Hay quien presupone que por el hecho de ser español es menos machista. Se reafirman en esta idea cuando viven en un país donde cada año asesinan a mujeres por el hecho de serlo (2020 acabó con 45 mujeres asesinadas según la estadística del Gobierno estatal, que contabiliza los asesinatos de mujeres cometidos por sus parejas o exparejas), donde las mujeres siguen ocupando los puestos de trabajo más precarios, sometidas a contratos temporales y a tiempo parcial para dedicar gran parte del tiempo al cuidado de los hijos y de los familiares dependientes o donde siguen sin estar visibles en puestos de dirección y ausentes en los puestos superiores de las listas de los partidos políticos. Se trata de personas que no consideran que haya machismo en España cuando estas desigualdades ocurren antes sus ojos.

Llama la atención que ahora, y solo ahora, cierto partido político de extrema derecha se preocupe por las agresiones sexuales cuando lleva años negando la violencia de género y cuestionando una necesaria ley que pone el foco en esta violencia estructural, que no se corresponde a casos aislados y que merece ser tratada como tal. En estos tiempos en los que la humanidad parece haber perdido los valores y el respeto por los derechos humanos hay incluso bulos y vídeos circulando en los que se insiste en que los hombres migrantes “vienen a molestar a nuestras mujeres”. ¿Nuestras?, ¿de quién? También emplean el argumento de que “vienen a imponer su cultura”, como si no viviéramos ya en un mundo globalizado, como si la propia España a la que tanto quieren defender no fuera una mezcla de culturas en sí misma.

Según los datos de Delegación del Gobierno, elaborados con los delitos registrados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las infracciones penales cometidas en los últimos 80 días por personas llegadas en patera son 122. De ellas, 60 se corresponden con delitos de falsedad documental que ''no contribuyen a esa supuesta sensación de inseguridad ciudadana”. Pero hay quien ya asociaba migración con violencia de género y agresiones sexuales antes incluso del repunte de la ruta migratoria hacia Canarias en 2020. Si atendemos a los datos del año pasado, el 66,7% de los presuntos asesinos de mujeres víctimas de violencia machista fueron españoles. Lo mismo ocurre en años anteriores, cuando la gran mayoría los asesinos eran hombres de este mismo país. Y si atendemos a los datos (fácilmente comprobables en el Instituto Nacional de Estadística) tampoco son mayoría los extranjeros que cometen agresiones sexuales. Si se observan las cifras de cada año, un 70% de estas agresiones son cometidas también por españoles y el resto por personas de otras nacionalidades.

“Tú quieres recibir gente europea porque crees que su dinero es contagioso, conmigo eres hostil y cauteloso y, cuando abres la boca, muy sincero. Si dices: “Yo no soy racista, pero…”, demuestras ser racista y mentiroso”. Décima de Yeray Rodríguez, verseador canario.