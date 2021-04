El Herbalife, a recuperar el camino de la victoria frente al Mombus Obradoiro

El ritmo no para y la Liga Endesa no da tregua. Una vez acabada la participación europea, el Herbalife Gran Canaria centra todos sus esfuerzos en la competición doméstica. Tras una jornada intersemanal en la que el Barça se llevó el triunfo del Gran Canaria Arena, el equipo de Porfi Fisac intentará retornar lo antes posible al camino de la victoria en la siempre complicada pista del Monbús Obradoiro (Fontes Do Sar, 16:00 horas).

La buena racha de resultados del ‘Granca’ se vio truncada el pasado miércoles ante el Barça. Sin embargo, los amarillos mantienen dos triunfos consecutivos lejos del Gran Canaria Arena, cosechados en pistas complicadas como las de TD Systems Baskonia (78-99) y Joventut (84-103). Además, antes de esas dos victorias consecutivas, los de Fisac pelearon con todo en la cancha del Real Madrid (81-80) y Unicaja (82-76), ante rivales también de la zona alta.

Si bien es cierto que en los últimos años el Herbalife Gran Canaria ha sido capaz de superar al ‘Obra’ en tierras gallegas, el Fontes do Sar es siempre una cancha complicada para los grancanarios. Sin la asfixiante presión de su afición será diferente, pero el ‘Granca’ tendrá, de todas formas, que mostrar su mejor versión para sacar adelante el encuentro. Los amarillos ganaron su último partido disputado allí, en 2019, pero cayeron en el choque del anterior curso.

🏀 Fontes do Sar es sinónimo de batalla. Mañana afrontamos una complicada salida a Santiago para visitar al 'Obra'.



📆 Domingo 18

📍 Fontes do Sar

🆚 Monbús Obradoiro

⌚ 16:00h

📺 Movistar Deportes (dial 54)

🏆 Liga Endesa, J32

✊ #VamosGranca | #TodaUnaIsla pic.twitter.com/wZX5FLXqMc — Herbalife Gran Canaria (@GranCanariaCB) 17 de abril de 2021

El Herbalife Gran Canaria sigue trabajando para acabar lo más arriba posible la temporada. Tal y como repite en sala de prensa Porfi Fisac, la misión es acabar entre los diez primeros sin mirar más allá, ni renunciar a nada por el camino. Dentro de esa carrera, los amarillos tienen cerca la zona de Playoff, delimitada ahora mismo por Unicaja. Los isleños intentarán retornar a la senda del triunfo para afianzarse en su actual posición y seguir peleando por cotas más altas.

Sin Kassius Robertson, baja las próximas tres semanas, el Monbús Obradoiro tendrá que apoyarse aún más en su juego interior. El americano, máximo anotador del equipo gallego con 15,6 puntos, no podrá ayudar al equipo. Así, los de Moncho Fernández recurrirán a sus hombres altos, como Laurynas Birutis (10,9 puntos, 5,6 rebotes), Jake Cohen (9,3 puntos, 4,1 rebotes), Steven Enoch (7,7 puntos, 3,6 rebotes) y Mike Daum (9,6 puntos, 4,4 rebotes) para aportar puntos y talento.