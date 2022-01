El Lenovo Tenerife se apunta su novena alegría y mantiene vivo el sueño copero

El Lenovo Tenerife sumó este viernes su novena alegría en la Liga Endesa de la temporada ante un Hereda San Pablo Burgos, que lo intentó hasta el final (73-81). Triunfo clave para los aurinegros, que se reconcilian con la victoria en el torneo doméstico tras cuatro derrotas consecutivas, dos de ellas en la prórroga; y mantienen intacto su sueño de clasificarse para la Copa del Rey.

Empezó el partido con un cuarto de baja anotación pese a que los dos equipos sacaron sus armas desde el triple, destacando Jarell Eddie por parte de los locales y Sasu Salin en el conjunto tinerfeño.

Pese al acierto, se impusieron las defensas aunque San Pablo sufrió en los minutos finales, especialmente con el triple de Marcelinho Huertas que amplió la ventaja de los de Txus Vidorreta al término del primer cuarto.

Un parcial de 0-8, unido a los últimos puntos conseguidos al final del primer cuarto, despegaron a los visitantes durante el segundo capítulo (16-28), aunque los de Paco Olmos redujeron distancia con juego rápido (23-28).

No obstante, la aportación de Gio Shermadini fue vital para que Lenovo Tenerife no pasara apuros al no poder ser defendido intensamente por un Nnoko que acumuló rápido dos faltas, y el tercer cuarto finalizó con ocho puntos de ventaja para el Tenerife. (31-39).

Pese a que San Pablo llegó a ponerse a 6 puntos de diferencia al comienzo del tercero, Shermadini siguió haciendo mucho daño en la pintura y el partido casi se le fue a los burgaleses en unos minutos donde el ataque no fue fluido, los jugadores empezaron a notar el cansancio y a Tenerife le salía todo (43-60).

Ya en el último periodo, cuando parecía que todo estaba perdido y Lenovo Tenerife ganaba por una diferencia de 19 puntos, Dani Díez y Max Salash metieron a su equipo en el partido a base de triples (53-64) y después fue Kullamae el que se sumó al festival anotador de San Pablo para poner a seis puntos al equipo de Paco Olmos (64-69).

Un triple de Doonerkamp apartó de la remontada a Burgos a menos de un minuto (68-76), pero los locales no bajaron los brazos y lo intentó hasta el final, perdiendo por cinco puntos a falta de una posesión, pero el tiro de Salash no entró y el encuentro se decantó a favor de Lenovo Tenerife.

73 HEREDA SAN PABLO BURGOS (16+15+12+30): Díez (13), Rabaseda (4), Jarell (15), Renfroe (10), Nnoko (6) - cinco inicial - Queeley (0), Kullamae (9), Nikolic (0), Salash (10), y Gamble (6).

81 LENOVO TENERIFE (20+19+21+21): Fitipaldo (4), Salin (15), Rodriguez (5), Shermadini (23) y Doonerkamp (6) - cinco inicial - Borg (-), Huertas (12), Sastre (2), Todorovic (2), Sulejmanovic (-), Wiltjer (6), Guerra (6).

ÁRBITROS: Óscar Perea, Rubén Sánchez Mohedas y Carlos Merino.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada número 17 de la Liga Endesa celebrado en el Coliseum Burgos ante 4.768 espectadores.