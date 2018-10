Augusto Hidalgo prevé un largo litigio para que la ciudad recupere el control de Emalsa

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE), prevé un litigio largo con la empresa que ahora posee el 66% del capital de la sociedad de aguas Emalsa para conseguir que la ciudad recupere la mayoría accionarial en la compañía.



Hidalgo ha confirmado que el Consistorio presentó este martes la demanda con la que impugna el procedimiento por el que Saur se ha hecho con el paquete accionarial del 33 % que poseía Sacyr, con lo que consigue una participación que dobla la que conserva la ciudad (66 % frente a 34 %).



El alcalde ha subrayado que los servicios jurídicos municipales defienden que en este contencioso "se ha vulnerado el derecho del Ayuntamiento al tanteo en la venta de las acciones de Emalsa".



"No se puso a disposición del Consistorio el 17 % del capital para que su participación llegara al 51 % del accionariado, lo que evitaría que la parte privada obtuviera más del 49%, como dice el pliego y establecen los estatutos de la empresa", ha destacado Hidalgo.



La tesis del informe del Ayuntamiento es que "esta operación ha sido armada para obviar a la parte pública el derecho de tanteo, porque si las acciones se hubieran vendido directamente es nítido, tendrían que haberlo hecho", ha apuntado el regidor.



Además, ha añadido que "en los pliegos se recoge la Ley de Contratos, que establece que si había una única la empresa privada en el accionariado de la compañía ésta no podía tener más del 49 % de las acciones".



"La empresa privada (Saur) defiende que no hay lugar al derecho de tanteo porque es una operación indirecta y las acciones de Emalsa ni se han comprado ni vendido", ha explicado Hidalgo, quien ha insistido en que, a juicio del Consistorio, todo se ha hecho "para eludir la necesidad de vender al Ayuntamiento parte de las acciones de la compañía".



En su opinión, solo si el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hubiera renunciado a esa compra las acciones se hubieran podido ofrecer a un tercero.



"Defendemos que esta operación ha sido nula y que, en todo caso, se nos debe ofrecer la opción de derecho de tanteo sobre esas acciones y, en defensa del interés general, el Consistorio exige ante los tribunales que se haga", ha sentenciado.



Hidalgo ha añadido que si la Justicia les da la razón, el Ayuntamiento se podría hacer con la mayoría de la empresa (51%) "por el menor coste que nos habríamos imaginado, porque no es una municipalización o compra del cien por cien de las acciones, ni adquirir una de las empresas dueñas de Emalsa, sino el 17% que nos falta para controlar la compañía".



"El proceso será largo de no mediar un acuerdo, porque la parte privada entiende que le asiste la razón y que su operación indirecta es nítida y legal, y discrepa de la posición del Ayuntamiento, por lo que serán los tribunales los que digan quien tiene la razón", ha concluido el alcalde capitalino.