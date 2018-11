El sindicato de pilotos confirma las carencias en la seguridad de Spanair

El presidente del sindicato de pilotos Sepla, Javier Martínez de Velasco, ha dicho este martes en la comisión de investigación parlamentaria por el accidente en Barajas en 2008 que existía preocupación en el sector al ver que la aerolínea Spanair "no mantenía la seguridad al nivel que se tenía que mantener".



Martínez de Velasco ha comparecido ante los diputados del Congreso por videoconferencia desde Viena y ha manifestado que "el momento que pasaba Spanair influía en la seguridad".



"Indudablemente, la presión comercial pudo ser una causa del accidente, se lo puedo argumentar todo lo que quiera", ha dicho el presidente del Sepla -que hace diez años era responsable de comunicación del sindicato- en respuesta al diputado Miguel Vila, de Unidos Podemos.



Martínez de Velasco ha recordado que "hay declaraciones en las hemerotecas de pilotos de Spanair" previas al accidente -en el que murieron 154 personas y 18 resultaron heridas- que apuntaban en ese sentido, e incluso horas antes del siniestro habían colgado una nota de prensa en internet.



Esa nota fue retirada por los pilotos del Sepla en Spanair poco después del accidente, para que nadie apuntara a que "se veía venir", según ha indicado Martínez de Velasco, que ha añadido que no estuvo de acuerdo con esa retirada.



Además, el Sepla había enviado a Aviación Civil y a Seguridad Aérea escritos de advertencia que no habían sido contestados, ha declarado el representante del sindicato.



"Con la presión que recibían todos los pilotos y técnicos la seguridad estaba comprometida", ha reiterado el presidente del Sepla, quien ha señalado que "puede suponer cientos de miles de euros dejar un avión parado" si el piloto duda de alguna cuestión técnica.



Así, ha descrito que los pilotos tienen que decidir sabiendo que si detienen un vuelo causan un perjuicio a la compañía aérea que les paga, pero que si no lo detienen se exponen a sanciones administrativas.



También ha lamentado que sean considerados "pilotos conflictivos" los que "se agarran a las normas".



Martínez de Velasco, en otras respuestas a Ana Oramas (CC), Sebastián Franquis (PSOE) y Tomás Fole (PP), ha señalado que todos los accidentes tienen detrás una cadena de errores y que "el error humano es el último eslabón".



Del siniestro de agosto de 2008 en Barajas ha apuntado también que "si el TOWS (sistema de advertencia de despegue, por sus siglas en inglés) hubiera sonado, el accidente no se hubiera producido", porque hubiera detectado que los flaps no estaban conectados y que la velocidad era inferior a la necesaria, factores que se aunaron a la alta temperatura y a la sobrecarga del avión.



Martínez de Velasco ha lamentado las filtraciones a la prensa de la investigación judicial y ha advertido de que algunas "no fueron ciertas", ya que se publicaron supuestas "conversaciones en cabina que no se produjeron".