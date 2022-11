Innovation und Digitalisierung, unerlässlich für den Agrar- und Ernährungssektor

Der Minister für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung, Luis Planas, nahm in El Ejido (Almeria) an der Eröffnung der 5. Ausgabe des Forums zur Förderung der digitalen Transformation im Agrar- und Lebensmittelsektor (Datagri 2022) teil. Minister Planas betonte, dass die Anwendung digitaler Technologien für die wirtschaftliche und ökologische Wettbewerbsfähigkeit des Agrar- und Ernährungssektors von entscheidender Bedeutung ist, und zwar nicht in der Zukunft, sondern in der Gegenwart, und dass der digitale Wandel zu einem Hebel für das Wirtschaftswachstum und zu einem Instrument für den Aufschwung geworden ist.

Der Minister versicherte, dass Innovation und Digitalisierung von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung des Agrar- und Ernährungssektors sind, “eines Sektors, der in Bezug auf die Quantität und Qualität seiner Produktion bereits führend ist” und dafür auf den Weltmärkten anerkannt wird. Er drückte seinen “Stolz und seine Anerkennung” für die Arbeit dieses Sektors aus und betonte die Notwendigkeit, weiter zusammenzuarbeiten, um sein Wachstum im Interesse aller Spanier zu konsolidieren.

Für die Ministerin sind Innovation und Digitalisierung zwei Schlüsselthemen, die uns dazu bringen müssen, die Ziele der Zukunft zu erreichen. Dazu gehören das Erreichen der Nahrungsmittelautonomie, die Bekämpfung des Klimawandels und die Produktion von Nahrungsmitteln und Getränken in ausreichender Menge und Qualität auf umweltfreundliche Weise.

Dank der Innovation und der digitalen Technologie isst Europa Obst und Gemüse aus Gewächshäusern in Almeria, die kein Gas benötigen und die CO2-Emissionen nicht erhöhen, was ein Beispiel für die Erhaltung der landwirtschaftlichen Ökosysteme ist, sagte der Minister.

Der Minister bekräftigte die Unterstützung der Regierung für diese Prozesse und wies darauf hin, dass die Linien der Digitalisierung und der Innovation dazu dienen werden, die Herausforderungen des Agrar- und Ernährungssektors zu bewältigen, wie z.B. die Stärkung der Lebensmittelautonomie in einem Kontext, in dem es notwendig ist, mehr mit weniger Ressourcen zu produzieren.

Der zweite Aktionsplan der spanischen Strategie für die Digitalisierung des Agrar- und Ernährungssektors 2021-2023 sieht eine Aufstockung des Budgets von 64 auf 85,7 Millionen Euro vor. Luis Planas betonte, dass die in diesem Programm vorgesehenen Maßnahmen alle Ebenen der Agrar- und Lebensmittelkette einbeziehen und darauf abzielen, dass Spanien, das ein leistungsstarkes Produktionsland ist, auch eine zentrale Rolle auf der Landkarte der landwirtschaftlichen Spitzentechnologie einnimmt.

Er hob auch die Fortschritte bei der Einführung des Informationssystems für die Landwirtschaft (SIEX) hervor, ein digitales System, das es Landwirten und Viehzüchtern ermöglichen wird, ihre Beihilfeanträge im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) automatisch zu verwalten.

Er wies auf die Bedeutung hin, die die neue GAP der Förderung von Digitalisierung und Innovation beimisst. Dazu gehört auch die Entwicklung des digitalen Feldbuchs, eines innovativen landwirtschaftlichen Informationssystems, das die Arbeit der Landwirte und Viehzüchter erleichtern wird.

Darüber hinaus wurden Innovationsprojekte mit einer Digitalisierungskomponente im Rahmen des Nationalen Plans für die Entwicklung des ländlichen Raums mit 12,16 Millionen Euro statt der ursprünglich geplanten 6,8 Millionen Euro ausgestattet, da die Nachfrage nach eingereichten Vorschlägen für Maßnahmen sehr groß war. Diese Linie wird mit EU-Mitteln der nächsten Generation finanziert. 67 % der genehmigten innovativen Projekte enthalten eine Digitalisierungskomponente.

Zu den wirkungsvollen Maßnahmen dieser Digitalisierungsstrategie gehört auch die Initiative AgroInnpulso, die vom Ministerium in Zusammenarbeit mit der Nationalen Innovationsgesellschaft (ENISA) ins Leben gerufen wurde, um KMU der Agrar- und Ernährungswirtschaft, die technologiebasierte Projekte durchführen, partizipative Darlehen zu günstigen Konditionen zu gewähren, und die mit 33 Millionen Euro ausgestattet ist. Bis Ende Oktober wurden Darlehen in Höhe von fast 11 Millionen Euro genehmigt. Diese Linie bricht mit der traditionellen Rolle des Ministeriums als Finanzier von Subventionen und schafft ein nützliches öffentlich-privates Finanzierungsinstrument.

Die Regierung fördert auch den Start des digitalen Innovationszentrums für den Agrar- und Ernährungssektor in San Fernando de Henares. Mit einem anfänglichen Budget von 7,5 Millionen Euro wird diese Drehscheibe in der ersten Hälfte des nächsten Jahres ihre Arbeit im Bereich der Bewässerung aufnehmen und ihren Aktionsradius auf die Präzisionslandwirtschaft ausweiten. Im Bereich der Ausbildung und Beratung wird die mit drei Millionen Euro ausgestattete Beraterplattform AKIS (Agricultural Innovation and Knowledge System) eine Informationsquelle darstellen und ein Netzwerk zwischen den Akteuren schaffen.

Planas hob auch andere Maßnahmen des Ministeriums hervor, die eine wichtige innovative Komponente und in vielen Fällen digitalisierte Technologie beinhalten, wie die Modernisierung der Bewässerung oder Investitionen in die Präzisionslandwirtschaft und die Modernisierung von Gewächshäusern im Rahmen des Plans für Wiederaufbau, Transformation und Widerstandsfähigkeit. Er erwähnte auch einige bereichsübergreifende Initiativen anderer Ministerien, die ebenfalls in den Bereich des Agrar- und Ernährungssektors fallen, wie z. B. das Digital Kit.

Eine weitere strategische Maßnahme ist die Beobachtungsstelle für die Digitalisierung im Agrar- und Lebensmittelsektor, ein Instrument zur Analyse der Einbeziehung neuer Technologien in die gesamte Kette, dessen erste Ergebnisse noch in diesem Jahr vorgelegt werden sollen.

Der jüngste DESI-Bericht der Europäischen Kommission über die digitale Wirtschaft und Gesellschaft zeigt, dass Spanien seine Digitalisierungsparameter im Jahr 2021 über den europäischen Durchschnitt verbessert hat und unter den 27 Mitgliedstaaten um zwei Plätze auf den siebten Rang geklettert ist. Spanien sticht bei der Konnektivität und den digitalen öffentlichen Diensten hervor, kann sich aber beim Humankapital und der digitalen Integration der Unternehmen verbessern.

Der Minister betonte, dass die KMU noch viel Spielraum haben, um ihre Wettbewerbsfähigkeit durch den Einsatz von Daten, künstlicher Intelligenz und E-Commerce zu steigern. Er wies insbesondere auf das Verbesserungspotenzial im Agrar- und Ernährungssektor hin, der durch Atomisierung, territoriale Streuung, eine alternde Bevölkerung und die Notwendigkeit des Erwerbs digitaler Kompetenzen gekennzeichnet ist.

In diesem Sinne hob der Minister den Wert von Foren wie Datagri hervor, dem wichtigsten Forum zur digitalen Transformation in Spanien. Er beglückwünschte die Organisatoren, zu denen Akteure aus den Bereichen Wissen, Produktion und Wirtschaft gehören, die in diesem Jahr den Prozess der Vereinsgründung abgeschlossen haben, und betonte die Bedeutung von Initiativen der organisierten Zivilgesellschaft.

Nach seiner Teilnahme am Datagri-Forum besuchte Minister Planas die Einrichtungen der Agrargenossenschaft San Isidro (CASI), der Doyenne der landwirtschaftlichen Genossenschaften in Almeria, die sich dem Großhandel mit Obst und Gemüse widmet. Die Genossenschaft hat 1.715 Mitglieder, darunter ständige Mitglieder und Mitarbeiter, und erzeugt durchschnittlich 217.000 Tonnen.

Im Jahr 2020 beschäftigte CASI durchschnittlich 832 Mitarbeiter und kann in der Hochsaison bis zu 1.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigen. Im selben Jahr wurde ein Nettoumsatz von 201,6 Millionen Euro erzielt, wovon 85 Millionen Euro auf das Auslandsgeschäft entfielen.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana