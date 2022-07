Le gouvernement des Canaries double presque son investissement dans l'innovation en 2019 et prépare un “Pacte pour la science et l'innovation”.

Le président des Canaries, Ángel Víctor Torres, a inauguré ce vendredi la conférence “ Les entreprises technologiques émergentes comme moteur d'innovation: transformer la collaboration entre l'industrie et les agents de la connaissance ”, qui se tient au siège de la présidence à Las Palmas de Gran Canaria. Ont également assisté à l'événement la ministre de l'économie, de la connaissance et de l'emploi du gouvernement des Canaries, Elena Máñez, la directrice économique et commerciale de l'ambassade d'Israël en Espagne, Noa Heinemann, le recteur de l'université de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, le directeur d'Aciisi, Carlos Navarro, et le président d'Emerge, Manuel Ruiz de la Rosa.

Torres a souligné que les entreprises technologiques émergentes deviennent des acteurs clés dans la production de la science et de la connaissance. Il a également souligné qu'“en créant une économie plus compétitive et plus ouverte, nous serons en mesure d'atteindre un avenir plus prospère et plus inclusif où les îles Canaries joueront un rôle de premier plan en Europe”. À cet égard, il a insisté sur la nécessité de renforcer la participation du secteur privé afin de promouvoir un écosystème de sociétés technologiques et d'entreprises émergentes, qui doit être renforcé.

Le chef de l'exécutif a souligné l'importance d'événements comme celui d'aujourd'hui pour que les Canaries avancent vers les objectifs de l'Agenda Canaries 2030, comme l'augmentation progressive des investissements en R&D, afin de réadapter le modèle économique, d'augmenter la productivité, d'améliorer la compétitivité et de promouvoir la création d'emplois de qualité. À cet égard, il a fait remarquer que l'engagement de son gouvernement est de continuer à promouvoir l'innovation, un domaine dont le budget a été augmenté de 85% au cours de cette législature, passant de 60 millions en 2019 à 111,7 millions actuellement, et a déclaré qu'“un grand Pacte pour la science et l'innovation sera signé prochainement”.

Torres a remercié les entités publiques et privées ainsi que les jeunes entreprises qui ont participé à l'événement pour leur volonté “de rendre présent ce que beaucoup, à tort, continuent de considérer comme l'avenir”.

La ministre régionale de l'économie, de la connaissance et de l'emploi, Elena Máñez, a expliqué que “ le gouvernement des Canaries cherche à promouvoir la création d'un nouveau tissu productif innovant et à forte intensité de connaissances, ainsi que le rebondissement d'entreprises à base technologique ou de start-ups ”. Dans un contexte mondial où l'évolution technologique est l'un des facteurs les plus importants de la croissance économique, le ministère régional de l'économie, de la connaissance et de l'emploi, par l'intermédiaire de l'Agence canarienne pour la recherche, l'innovation et la société de l'information (Aciisi), a déjà investi près de 15 millions d'euros dans 120 entreprises de haute technologie et à forte intensité de connaissances au cours de ce mandat, et 6 millions d'euros supplémentaires ont servi à engager 88 chercheurs et innovateurs pour trois ans. “D'autres nouvelles initiatives ont également été lancées, comme le projet Canarias Stars, qui dispose de 2 millions d'euros pour promouvoir les entreprises à forte intensité de connaissances”, a-t-elle déclaré.

Elena Máñez poursuit en expliquant que “l'amélioration de la compétitivité du secteur des entreprises et la création d'emplois stables sont deux points clés du programme d'action 2022 de l'Aciisi, qui alloue 28,9 millions d'euros pour soutenir l'innovation des entreprises, à travers des initiatives qui représentent 41% du budget total, avec une croissance de 10% par rapport à l'exercice 2021”.

Enfin, il a rappelé que le gouvernement investit également dans les start-ups d'autres centres de gestion, comme la Direction générale des affaires économiques avec l'Afrique, qui organise une réunion avec le principal accélérateur d'entreprises au Nigeria ; comme la Sodecan, qui, rien que cette année, finance déjà 13 start-ups, avec un maximum de 200. 200 000 chacun; ou Proexca qui, avec plus de 100 000 euros, accompagne ces entreprises dans leur expansion internationale, avec la participation à des salons comme Slush 2022 à Helsinki, qui réunira 4 200 start-ups et investisseurs avec des actifs de plus d'un milliard d'euros.

La conférence 'Les entreprises technologiques émergentes comme moteur d'innovation: Transformer la collaboration entre l'industrie et les agents de la connaissance'

L'objectif de cette initiative, organisée par l'association canarienne des start-ups, des entreprises technologiques et des investisseurs providentiels (EMERGE), en collaboration avec le ministère régional de l'économie, de la connaissance et de l'emploi du gouvernement canarien, par l'intermédiaire de l'agence canarienne pour la recherche, l'innovation et la société de l'information (ACIISI), est de soutenir la connaissance et la technologie générées dans les îles Canaries et de promouvoir le transfert de connaissances et de savoir-faire par le biais de start-ups et de spin-offs technologiques. Il vise également à renforcer l'écosystème de l'entrepreneuriat innovant dans l'archipel en stimulant l'investissement dans la R&D&I privée et en se connectant aux réseaux et marchés internationaux.

Au cours de la conférence, les acteurs privés et publics au niveau régional et national - start-ups technologiques, instituts scientifiques et technologiques, universités, fonds d'investissement ou entreprises et associations d'entreprises - ont réfléchi, au travers de quatre panels, au rôle joué par les entreprises technologiques émergentes dans les processus de transfert de la recherche, à l'importance de la collaboration public-privé pour résoudre des défis complexes, ou encore au type de stratégies d'innovation dans les grandes entreprises qui peuvent servir à la fois l'objectif d'amélioration de la productivité et de la compétitivité et celui d'accompagner le développement de nouveaux produits technologiques et de les amener sur les marchés mondiaux.

Dans le cadre de la Task Force Seizing New Growth Opportunities: Canarias / Israel Innovation Partnership créée en 2019 et du lancement du programme d'innovation ouverte Innovate Canarias, financé par l'ACIISI, le directeur économico-commercial de l'ambassade d'Israël en Espagne, accompagné du président de la zone spéciale des Canaries, Pablo Hernández, a présenté les clés de l'écosystème innovant de ce pays et le potentiel de coopération qui existe avec les Canaries dans des secteurs stratégiques. Israël est le premier pays au monde en termes d'investissements en R&D par rapport au produit intérieur brut, et son engagement en faveur des talents et d'une économie fondée sur la connaissance en fait une référence.

Cette conférence défend l'importance des stratégies de mécanismes de soutien public à la science et à l'innovation qui ont un impact réel sur la croissance et le développement économique des îles Canaries grâce à des processus de transfert plus rapides et plus efficaces vers le tissu productif. La combinaison de modes d'innovation basés sur l'investissement dans la R&D ou l'apprentissage - processus d'innovation ouverte ou processus de transfert de connaissances et de savoir-faire par le biais de relations économiques et commerciales - est une formule qui sert cet objectif.