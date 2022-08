Le premier congrès national de l'entrepreneuriat et du handicap, qui se tiendra en novembre, présentera le livre blanc de l'entrepreneur handicapé

Madrid accueillera les 10 et 11 novembre le premier congrès national de l'entrepreneuriat et du handicap, un événement organisé par la Fondation ONCE, le Comité espagnol des représentants des personnes handicapées (CERMI) et l'Association de l'entrepreneuriat et du handicap (ASEMDIS) afin de faire connaître ce type d'entrepreneurs et d'établir une connexion entre eux et des investisseurs potentiels.

La réunion servira de cadre de présentation pour le Livre blanc de l'entrepreneur handicapé, qui vise à approcher la réalité des personnes handicapées qui choisissent le travail indépendant et à leur offrir une aide utile pour promouvoir et gérer leurs entreprises.

Dans cette perspective, le congrès cherche à identifier les principaux défis, obstacles et besoins des entrepreneurs handicapés pour ensuite suggérer et développer des programmes de soutien utiles pour eux. En outre, le congrès devrait faire la lumière sur les données et les statistiques concernant ce segment d'entrepreneurs, ainsi que sur le cadre juridique et les politiques d'action positive qui les protègent.

Il sera possible de connaître les recherches académiques les plus pertinentes qui abordent l'entrepreneuriat avec le handicap, créant ainsi un point de rencontre qui favorise la coopération commerciale entre les entrepreneurs handicapés, ainsi qu'avec les investisseurs potentiels et les autres agents de l'écosystème entrepreneurial.

Compte tenu de tout cela, le congrès s'adresse aux hommes d'affaires, aux entrepreneurs et aux personnes handicapées désireuses de créer une entreprise; aux professionnels des entités qui soutiennent les citoyens handicapés dans leur parcours professionnel, ainsi qu'aux techniciens de l'emploi; aux coachs, consultants, investisseurs et autres professionnels qui accompagnent l'entrepreneur tout au long de son parcours, et aux entrepreneurs sans handicap qui cherchent à former des alliances.

Rentable et positif

Comme l'ont déclaré les représentants des trois entités qui promeuvent ce congrès après la signature d'un accord visant à encourager l'esprit d'entreprise chez les personnes handicapées, donner de la visibilité au talent entrepreneurial de ces citoyens est une nécessité, et il a déjà été prouvé que cela est économiquement et socialement rentable et positif.

En ce sens, José Luis Martínez Donoso, directeur général de la Fondation ONCE, a affirmé que cette entité a déjà aidé plus de 1 900 personnes handicapées désireuses de créer une entreprise, et qu'il a vérifié que leur travail et leur persévérance font que leurs résultats sont meilleurs que ceux des entrepreneurs non handicapés. Il assure que 85 % des entreprises créées par des personnes handicapées sont maintenues à long terme, contre seulement 60 % pour les entreprises non handicapées. De plus, 40% des entrepreneurs qui comptent avec le soutien de la Fondation ONCE ont créé des emplois, a-t-il conclu, ce qui prouve qu'investir sur cette branche de l'emploi est rentable et positif.

D'autre part, Luis Cayo Pérez Bueno, président du Comité espagnol des représentants des personnes handicapées (CERMI), a parlé de l'importance de travailler avec la Fondation ONCE et ASEMDIS dans la promotion de l'entrepreneuriat parmi les personnes handicapées: “Contribuer avec des opérateurs de cette importance à promouvoir l'esprit d'entreprise est presque l'équation parfaite dans notre stratégie”, a-t-il déclaré. À cet égard, il affirme que l'esprit d'entreprise “est une dimension de l'autonomisation économique, essentielle à la croissance vitale et personnelle”.

Enfin, Lidia Parra, présidente d'ASEMDIS, a souligné l'importance de donner de la visibilité à son association, qui vise à fonctionner comme un lien d'union entre les entrepreneurs handicapés et les entreprises et entités liées d'une manière ou d'une autre à l'entrepreneuriat. Elle a également souligné le fait que l'association cherche à aider les femmes handicapées qui souhaitent créer une entreprise et qui sont souvent victimes de violence sexiste.