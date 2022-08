Adargoma Hernández, Igualdad y Políticas Sociales del Cabildo de Fuerteventura: “En dependencia estamos teniendo muy en cuenta la teleasistencia”

Adargoma Hernández Rodríguez, consejero de Igualdad, Políticas Sociales y Recursos Humanos del Cabildo de Fuerteventura, recibió a Impulsa Startups para hablar sobre las políticas sociales vinculadas con el mundo de la transformación digital y las startups. Hernández fue Jefe del Gabinete de la Consejería de Educación y Universidades entre 2015 y 2019, y es diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

P. Dentro de lo que es la política de dependencia y de envejecimiento activo, hay un ámbito de innovación digital muy importante: la teleasistencia. ¿Tienen pensado desarrollar alguna actuación en torno a la aplicación de la tecnología de la teleasistencia para personas mayores en Fuerteventura?

A.H. En Fuerteventura, dentro de dependencia estamos teniendo muy en cuenta el tema de la teleasistencia, ya que es clave a la hora de ponerse en el lugar de las personas dependientes y de proporcionarles un servicio sanitario digno. A parte de lo importante que es en el ámbito sanitario, también es una manera muy buena para dar acompañamiento, especialmente en estos últimos tiempos en los que, sin duda alguna, la herramienta tecnológica ha facilitado que nuestros mayores no estén tan solos.

Sobre todo en Fuerteventura, donde tenemos muchos núcleos rurales con una brecha digital importante a los que todavía la atención no ha llegado. Por ello, estamos intentando, no solo desde mi área sino también vinculado a mayores, mejorar en las nuevas tecnologías, porque al final se trata de personas más vulnerables a las que les puede servir de gran ayuda.

P. ¿Prevés que durante los próximos meses o años puedan avanzar en tecnologías vinculadas con la teleasistencia?

A.H. Lo ideal es que una vez sea así y nos hayamos adaptado a ese cambio podamos transmitirlo a los sectores que lo necesitan. Son servicios realmente necesarios, y aún más en el caso de la isla, donde no contamos con servicios físicos como residencias o centros de día para ofrecer a nuestra población. Por ello, tenemos que ir caminando hacia ese futuro propio. Por experiencia propia, la aplicación de este tipo de proyectos para los mayores tiene una consecuencia muy positiva. Y no solo en este sector, sino también en otros ámbitos como en el de la asistencia a mujeres víctimas de violencia de género. Al final, es una manera de motorizar la labor para las situaciones en las cuales no es posible llegar a todo el mundo y puede resultar muy positivo en muchos aspectos. Está claro que como servicio de administración pública tenemos que ir avanzando hacia este camino.

P. En el documento de España Nación Emprendedora se hace referencia a varias brechas. En el emprendimiento más digital y propio de una startup solo dos de cada diez están lideradas por mujeres. Y lo mismo sucede con personas con discapacidad. ¿Verías positivo el incorporar actuaciones para romper estas dos brechas en Fuerteventura?

A.H. Sí, por supuesto. Además, considero que este tipo de acciones puede empoderar a estas personas. He visto casos de jóvenes con discapacidad que, en el ámbito tecnológico, por ejemplo, han desarrollado apps en relación con estos temas y son increíbles. Y creo que sin duda alguna les permite el empoderamiento.

P. Has utilizado una palabra clave que es la de empoderamiento y que realmente supone darle una vuelta a esa visión.

A.H. Sí, y creo que la parte tecnológica ayuda a avanzar en todo esto. Yo puse en marcha este año un programa dirigido a la orientación profesional de mujeres que son víctimas de maltrato. Me pareció muy bonito porque tienen orientación vocacional y no profesional, que es la que siempre se da. Si le das la vuelta, la mujer que siempre fue ama de su casa o que decide estar en su casa, seguramente sea la líder perfecta para cualquier tipo de proyecto.

P. ¿Se trata de una actuación vuestra o de algún colectivo?

A.H. El “Programa de orientación vocacional profesional dirigido a mujeres que son víctimas de maltrato” es un proyecto propio. Fue muy gratificante, porque en general las asistentes salieron muy contentas y sintiendo que lo que habían recibido en el programa realmente las había ayudado.

También se ha estado trabajando en el tema de emprendimiento y de formar a mujeres en el liderazgo, con el programa de “La líder que hay en ti”, coordinado por la vicepresidenta Lola García.

P. Sí, y respecto a las personas mayores hemos hablado mucho de la teleasistencia, pero ahora se está llevando a cabo una iniciativa también muy relacionada, como son los puntos de encuentros intergeneracional, en los que una persona senior, con experiencia, asesora a los más jóvenes.

A.H. Esa idea es idónea porque es la síntesis perfecta para ver cómo se hacían las cosas antes y cómo se hacen ahora. La innovación es muy bonita, pero hay que combinarla con la experiencia. Sin duda, las personas con experiencia pueden asesorar mucho en ese aspecto.