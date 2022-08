Miguel Ángel Ferrer, Escuela de Ingeniería de Telecomunicación: “Somos el punto de conexión con los colegios profesionales y las startups”

Miguel Ángel Ferrer Ballester, director de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE), y catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) e Ingeniero en Telecomunicación, recibió a Impulsa Startups para hablar sobre el mundo del emprendimiento y las startups. La Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE) de la ULPGC cumple este curso 2022-23 su 45 aniversario.

P. ¿Qué visión tienen para promover desde la EITE que los alumnos emprendan y no solo aspiren a trabajar o ser empleados en otras empresas?

Miguel Ángel Ferrer. En la Escuela toda la parte de empleabilidad y de conexión de la misma con el mundo de la empresa a nivel profesional se canaliza a través de las demarcaciones canarias de los dos colegios oficiales profesionales no académicos: el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, cada uno con sus respectivas asociaciones. Estamos colaborando con ellos muy activamente. El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos va principalmente orientado a los estudiantes del Grado en Ingeniería en Telecomunicación y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación va orientado a los alumnos de Máster en Ingeniería de Telecomunicación. Su principal labor es ayudarlos a realizar su integración en el mundo laboral. Bien es cierto que la mayor parte de sus estudiantes ya salen con un empleo, ya que hay una falta de oferta de ingenieros. Ahora mismo todos nuestros egresados están empleados. De hecho, a nivel nacional hay un 1,5% de paro.

Los colegios profesionales tienen una serie de programas, sirva de ejemplo el Mentor-IT del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, que realizan acciones de mentorización a los alumnos que han terminado el grado o máster para ayudarles en su proceso de integración en el mundo laboral. En estas tareas también colabora con gran eficacia la Fundación Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria. No solo se dedican a buscar empresas, sino que también se ofrece apoyo para la realización del currículum y para la preparación de entrevistas con empresas, además de acciones dirigidas a emprender su propia empresa en la línea de las startups. Nuestros estudiantes hacen uso de estas herramientas porque tienen un material muy bien preparado a nivel estatal y autonómico y van desarrollando sus capacidades y aptitudes para enfrentarse a crear su propia empresa. Académicamente, la formación ofertada a nuestros estudiantes incluye una asignatura de proyectos y otra relacionada con economía de empresas, donde hay unos capítulos dedicados a cómo crear tu startup y animar al emprendimiento del estudiante.

En éste sentido, la escuela canaliza y colabora en las actividades de inserción laboral y emprendeduria de los colegios profesionales en el ámbito de las Telecomunicaciones. Es cierto que no hay paro, ya que hay mucha demanda de ingenieros y la oferta de ingenieros es insuficiente. Por ello estamos promoviendo vocaciones en el área de la ingeniería yendo a colegios de primaria, secundaria y bachiller para mostrar a los jóvenes estudiantes qué es y qué hace un ingeniero de Telecomunicación, posibilitando que encuentren su vocación al mostrarles el inmenso, fascinante y bonito mundo del Ingeniero de Teleco. Hay mucha labor por hacer, especialmente cuando no es muy conocido el trabajo realizado por nuestros ingenieros de telecomunicación en áreas tales como la transformación digital, sostenibilidad, eficiencia energética, transporte, salud, espacio, seguridad, etc.

P. Un mercado laboral y económico con alta demanda junto con la baja cultura emprendedora de España provoca que pocos egresados emprendan. ¿Percibes que eso pueda cambiar? ¿Crees que vosotros o los colegios vais a facilitar esa cultura de emprendimiento orientado hacia empresas escalables, de base tecnológica como son las startups?

M.A.F. Los colegios están muy interesados en la promoción del libre ejercicio de la profesión, que básicamente consiste en ayudar a los recién egresados a crear su propia empresa y ser sus propios sus jefes. En este sentido están promoviendo con mucha efusividad el emprendimiento, aportando muchas ideas sobre modos y áreas en las cuales emprender. Los egresados conocen la revista Bit del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, en la que encuentran canales de emprendeduria. De hecho, los jóvenes ingenieros tienen una vocalía en la Junta de Gobierno del colegio profesional.

P. Las startups son empresas emergentes en la nueva ley. Es un hito importantísimo que haya una ley que dé cabida, regule o dé nombre a algo que ya existía, pero que en España no tenía una regulación propia.

M.A.F. En la EITE proporcionamos una formación profesional generalista, además de proporcionar todo tipo de facilidades a los colegios para hacer llegar toda esa información a los estudiantes, que en los últimos cursos tienen la oportunidad de precolegiarse. La Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica es un punto inicial de conexión de los estudiantes con los colegios y las startups. Nuestros ingenieros de Telecomunicación son muy versátiles con gran capacidad de adaptación, con conocimientos en todas la tecnologías relacionadas con las comunicaciones, como la telemática, la electrónica, la inteligencia artificial, programación, etc.. Es por eso por lo que tienen un amplio abanico de posibilidades a la hora de crear empresas y ofertar todo tipo de servicios de calidad a la sociedad.

Los ingenieros en telecomunicaciones pueden integrarse en los 10 sectores tractores descritos en el documento de España Nación Emprendedora. Por ejemplo, en parte, considero que la medicina y la capacidad de diagnóstico progresan gracias a la tecnología. En turismo, de capital importancia en Canarias, estos ingenieros, junto a los economistas, tienen mucho que aportar en la aplicación de la Inteligencia artificial al desarrollo del turismo. Durante y después de la pandemia, el servicio social de las telecomunicaciones ha sido de un valor incalculable al posibilitar no solo el teletrabajo sino las comunicaciones entre personas. Además de la gran labor realizada por los médicos, fueron las telecomunicaciones las que han permitido que la gente se comunique y trabaje, frenando la caída inicial de la economía. Muchos de estos desarrollos han sido realizados por Ingenieros de Teleco, algunos en el ámbito de grandes empresas, muchos en pequeñas y medianas empresas promovidas por Ingenieros de Teleco. El ingeniero en telecomunicaciones puede emprender, y una de sus principales herramientas son los colegios.