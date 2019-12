El Parlamento marroquí delimita por ley su frontera marítima con España y Mauritania e incorpora el mar del Sáhara a sus aguas

El Parlamento marroquí ha aprobado este lunes dos leyes para delimitar por primera vez su espacio marítimo con España y Mauritania, y de paso incorporar de forma jurídica el mar adyacente al Sáhara Occidental a sus aguas territoriales.



El ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, que ha presentado este lunes las dos leyes ante la Comisión de Exteriores de la Cámara de Representante (baja) del Parlamento, ha calificado los dos textos de "históricos" y "soberanos".



Al aprobarse las dos leyes por unanimidad de todos los grupos en la comisión, su paso por el plenario se considera un mero trámite.



Burita ha explicado que estos textos vienen a delimitar los 12 millas de las aguas territoriales, las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva y las 350 millas de la plataforma continental para armonizar sus leyes internas con la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.



El ministro ha reconocido que esta delimitación "puede crear problemas de solapamiento" con el país vecino España, pero ha insistido en que esas cuestiones podrán tratarse a través del diálogo.



"Marruecos no impone una política de hechos consumados, y no está cerrado al diálogo con España ni con Mauritania para resolver cualquier problema a través del consenso", ha aseverado.



Burita ha subrayado que su país mantiene "relaciones muy positivas" con España, y ha añadido que cualquier cuestión que se plantea de superposición de la frontera marítima con las Islas Canarias o con el área del Mediterráneo en el norte se puede tratar mediante el diálogo y el marco de partenariado que une a los dos países.



Ha repetido en varias ocasiones que su país "está abierto al diálogo" con España con respecto a esta cuestión.



Las leyes que regulaban el espacio marítimo de Marruecos datan de 1975 y 1982 y tenían como límite al sur la ciudad de Tarfaya, pero con la nueva revisión normativa adoptada hoy, Marruecos extiende su tutela jurídica sobre el espacio marítimo que incluye el Sáhara Occidental hasta la ciudad de Lagüera y en el noreste hasta Saidia, fronteriza con Argelia.



"Marruecos extiende su soberanía sobre su espacio marítimo para confirmar que la cuestión de la integridad territorial y su soberanía sobre sus aguas está resuelta por ley", ha precisado Burita.



Burita ha insistido en que su país no está dispuesto en el futuro a negociar cualquier convenio internacional que no incluya su integridad territorial, en referencia al Sáhara Occidental, cuyo estatus jurídico definitivo aún está pendiente de resolver.