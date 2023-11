Cristian García: “Todos debemos y tenemos que ser nuestro propio héroe”

Darkhood 'El origen en la oscuridad' es el primer trabajo literario de Cristian García. Una historia fantástica con un toque de realidad en donde el autor a través de su personaje se pone una capa cada noche para acabar con las injusticias.

Un libro con diálogos directos y lenguaje coloquial que esconde muchos mensajes. Temas en plena vigencia y tan crudos como el bullying se tratan en sus páginas sin obstáculos, algo que el autor ha querido denunciar a través de esta disciplina y en donde saca a relucir algunos aspectos más personales.

Cristian García es un joven que desde hace años ha estado vinculado al mundo cultural, siendo el cine uno de sus mayores desahogos. A través de él, el autor deja patente cuán involucrado está con la sociedad. Por eso esta historia nace de un guion cinematográfico y posee varias referencias que hacen alusión al mismo, convirtiéndose finalmente en una novela que consta de doce interesantes capítulos, de un prólogo y de un epílogo.

La excusa perfecta para regalar literatura palmera en estas navidades y dejarte envolver por las fantásticas aventuras de Nathan Lynch, el protagonista de esta historia. Un justiciero que ha sido creado para darle voz a todas esas ilicitudes que a día de hoy seguimos sufriendo y con la esperanza de que tomemos conciencia para ir acabando con todas ellas.

La literatura es un arma de batalla con la que los escritores luchamos a diario. Y Cristian, en su primer trabajo toma la pluma para comenzar con una lucha que personalmente espero que continúe, porque le auguro un gran futuro como escritor. Para conocer más sobre este autor y su novela, les invito a acompañarnos en esta entrevista.

Para romper el hielo, y para todos los que nos leen, cuéntanos, ¿cómo se definiría Cristian García como persona y como autor?

Creo que son dos personas totalmente diferentes. Como persona me puedo mostrar como más infantil, más risueño, más despreocupado, pero como autor es todo lo contrario, me suelo cerrar en mí, paso horas sin hablar nada, me pongo serio, me exijo más.

La acción a través del cine siempre estuvo muy presente en tu entorno desde que eras muy niño, y justo este libro viene de ahí, de un guion que con el tiempo se convierte en una obra literaria. Cristian, ¿cómo llega a ti esta idea, cuándo y en qué forma la materializas antes de convertirse en este libro?

La idea vino antes de tener guion o siquiera plantearme escribir algo. Esta idea apareció hace unos diez años con la creación del diseño del traje de este personaje. Luego más adelante hubo muchos cambios en el diseño y en bachiller se me plantea llevar el personaje a la pantalla. Años después comienzo el ciclo de audiovisuales y nos mandan un trabajo el cual se trataba de realizar un guion narrativo, y realicé doce guiones como si fueran capítulos, aquí es cuando ya tenía la idea de lo que quería escribir, con el tiempo voy creando más guiones pero no llega a nada. Ya en 2020 principio de año se me sugiere escribir un libro y pues por fin logro escribir una historia.

En esta obra nos encontramos con literatura heroica mezclada con temáticas tan duras como el bullying, las violaciones, trata de personas, abusos a mujeres..., ¿cómo se te ocurre mezclar todo esto y con qué finalidad lo haces?

Creo que se me ocurrió al darle ese formato de guion, quería que cada capítulo tuviera una subtrama distinta para mantener al lector interesado, pero también para que las personas sean conscientes de lo que hay ahí fuera y no saben o tratan de ignorar la parte oscura del mundo.

Hay claramente un evidente homenaje a los grandes clásicos del cómics que a su vez han sido estrellas de la gran pantalla llevando sus aventuras al cine, ¿qué dirías que tienen este tipo de personajes para cautivar tanto al público? ¿cuáles son tus favoritos?

Esto es algo que últimamente lo he estado pensando y reflexionando. Lo que llama la atención, a simple vista, es el traje, otras veces lo que llama la atención es la presentación, para finalmente acabar cautivando con su fuerza de voluntad. A sí que, creo que lo que realmente te atrapa de un superhéroe es esa esencia. La fuerza de voluntad es la capacidad de plantarnos firmemente ante las adversidades. Aunque en muchos momentos parece que vayamos a perder, perdamos la fe y perdamos a personas, recordamos esos valores que nos enseñan los héroes, a seguir luchando, a ser resiliente. Todos los superhéroes tienen esta fuerza de voluntad, pero creo que personajes como Batman, Daredevil, Arrow, ya fuera de DC y Marvel, como Águila Roja, El Zorro son mejores para mostrar esos valores, porque aun sin ser “Super” o elegidos, deciden luchar para ayudar a otros.

Nathan Lynch o Darkhood es el personaje principal de esta obra. Háblame de él. ¿Cómo creaste a este personaje que lleva una doble vida?

Lo había creado como un diseño de traje heroico y cutre, la razón fue por bullying, por frustración al no poder hacer nada, por no poder cambiar situaciones, etc. Así que, digamos que DarkHood es la parte capaz de tomar acción y Nathan es la parte que debe cumplir ese contrato social, el de mantener una conducta dentro de lo establecido socialmente y bajar la cabeza.

¿Qué tiene Nathan de Cristian? ¿Y Darkhood?

Nathan tiene de Cristian la parte emocional mientras que Darkhood tiene los conocimientos y habilidades. Pero ambos tienen el deseo de cambiar las cosas y el querer no sufrir, como cualquier persona.

¿Consideras que esta lectura la puede llegar a disfrutar más personas que tengan referencias súper heroicas? ¿es ese el segmento de público para el que se ha creado?

Es posible que puedan llegar a disfrutarlas, sin embargo también hay que pensar que existen personas que en vez de disfrutar la referencia la critican y comienzan a ver esas referencias como un 'copia y pega'. Realmente no lo escribí para este tipo de público, lo escribí para un público joven que no estuvieran acostumbrados a leer o si leen que no les aburra la obra, pero también ha acabado por cautivar a personas adultas acostumbradas a leer.

Más allá del personaje, ¿crees que todos y todas llevamos un justiciero/a dentro?

Si, al igual que tenemos a un villano. Me explico, la etiqueta de justiciero o héroe, villano, es eso una etiqueta. ¿Qué los diferencia? La forma en la que haces las cosas o cómo ven tus acciones sin ningún contexto. Un héroe no mata a un asesino, lo encierra entre rejas las veces que haga falta, en cambio el villano es aquel que mata al asesino para que no vuelva a matar. Un héroe tiene empatía y lucha consigo mismo para evitar convertirse en un criminal o en un villano, que es aquel que deja de lado la moral, la ética y no le importa si alguien sale herido.

En esta obra veo también un trasfondo feminista donde se ven heroínas, algo que cada vez es más visible en este género y en la cultura en general, algo que es tan necesario hoy en día para seguir avanzando por el camino de la igualdad, y yo y seguro que todos/as tenemos una curiosidad. ¿Cómo construiste las justicieras de tu relato?

Como cualquier otro personaje. Yo cuando creo a un personaje no me importa su género. No. Lo importante es escribir bien a esos personajes, sus acciones, su pasado, que justifiquen el porqué de lo que hacen, el porqué se sienten de esta manera.

Pero sí es verdad que disfruto, y me llaman mucho la atención, de personajes femeninos bien escritos y con un trasfondo, sobretodo aquellos personajes que luchan y no se rinden, que son capaces de conectar con el espectador o lector. Por ejemplo hay personajes femeninos en la gran pantalla como lo son Arwen o Eowyn del Señor de los Anillos, o personajes como Elena del Zorro, Elektra, Wonderwoman son todos personajes muy buenos con acciones justificadas y con buen desarrollo.

Para ir finalizando, a mí me gustaría escuchar de la boca del propio autor, ¿qué quiere transmitir Cristian con este libro?

Intento transmitir que fuera pasan cosas malas. Que siempre estamos en constante conflicto con nuestro pasado, que nuestras acciones tienen una gran repercusión, pero creo que lo más importante es que a veces necesitamos a un héroe que nos salve, y que debemos darnos cuenta que nadie vendrá a ayudarnos, así que debemos y tenemos que ser nuestro propio héroe.