“Cuentos de fuego’ es la historia de cómo la magia volvió a mi vida conversando con La Caldera y El Bejenao”

Habita mundos mágicos, crea universos fantásticos que ahuyentan el miedo y la incertidumbre en estos tiempos de pandemia. La escritora Julieta Martín Fuentes presentó en la XXXII Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria Cuentos de fuego, una obra de literatura infantil que gira en torno a “la historia de cómo la magia volvió a mi vida viviendo en El Paso, conversando con La Caldera y El Bejenao”, ha explicado a este digital. “Las personas adultas descubrirán que tal vez todo ese cansancio y toda esa falta de fuerzas que estamos padeciendo quizás pueda combatirse con las armas de ese niño y esa niña que una vez fuimos y que seguro está en algún lugar dentro de nosotros”, dice esta autora, que desborda creatividad y pasión por la escritura, un oficio que “me salva la vida”, asegura.

Valle Encantado. “¿Jugamos? La montaña te mira cada mañana y cada anochecer en el Valle Encantado. Es ese espejo para recordar la inocencia de ese niño y esa niña que una vez fuimos y que tal vez querremos ser para volver a tener la ilusión con la que jugamos una vez, cuando creíamos que la magia existía. Y existe dentro de nosotros, existe como existen las Alfas Mariposa, es solo que no lo recordamos”.

Alfas Mariposas. “Por eso, para encontrarme, hice un viaje que me trajo a La Palma y a El Paso, al calor del Gigante que protege el Valle Encantado junto a su Reina Acostada. El azul del cielo se transforma en fucsia al atardecer y funde a negro al anochecer, cuando una red y pequeñas esperanzas cubre nuestras cabezas mientras se confunden a oscuras las emociones. Porque las emociones que de niños niñas nos invaden se apoderan de nosotras, algunas veces para bien, otras veces para menos bien, así que las Alfas Mariposa nos ayudan a encontrar las ganas; el ingrediente fundamental que necesitamos para explorar nuestras emociones, para descubrir qué queremos. Porque nuestras emociones siempre nos lo cuentan y es más fácil entenderlas con corazones de niños y niñas, con la inocencia de la que nos desvestimos para ser adultos”.

Magia. “Cuentos de fuego (Mercurio Editorial. Colección Educa. Ilustraciones de Dácil Velázquez) es la historia de cómo la magia volvió a mi vida viviendo en El Paso, conversando con La Caldera y El Benjenao. Así surgió un cuento para niños y niñas, y para no tan niños y no tan niñas, para que las Alfas Mariposa no nos abandonen y le demos permiso a la ilusión para caminar toda la vida junto a nosotros”.

Aventura deliciosa. “Los niños y niñas encontrarán en Cuentos de fuego una aventura deliciosa en busca del Valle que una vez encantó, ellos le darán la magia y le devolverán el encanto a las fieras, que son Alfas Mariposa, encerradas en el Castillo Asombrado. Las personas adultas descubrirán que tal vez todo ese cansancio y toda esa falta de fuerzas que estamos padeciendo quizás pueda combatirse con las armas de ese niño y esa niña que una vez fuimos y que seguro está en algún lugar dentro de nosotros. En lo que nos gusta hacer, en las personas a las que amamos, en los paisajes que disfrutamos… solo hay que pararse un instante para recordarlo”.

Viaje único. “Te invito a hacer este viaje único para encontrar conmigo el Valle que un día encantó y convertirlo juntos, de nuevo en el Valle Encantado. El Valle Encantado estuvo conmigo en la XXXII Feria del libro de Las Palmas de Gran Canaria, porque siempre antes del amanecer es la noche más oscura y, sin embargo, luego clarea el cielo, como un milagro. Son las Alfas Mariposa, que están por todas partes, empujándonos para continuar y jugar más. ¿Juegas?”.