El Dúo Curbelo actúa en el Circo de Marte dentro del Festival ‘En Paralelo’

El Dúo Curbelo, integrado por los virtuosos pianistas y hermanos gemelos José María y Oliver, dan esta semana el pistoletazo de salida al Festival ‘En Paralelo’ con una gira de conciertos por escenarios de La Palma, La Gomera, El Hierro, La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura. Será del 8 al 16 de enero, en un recorrido en el que interpretarán a cuatro manos obras de Schubert, Saint-Saëns, Infante, Falla y Guinovart, en el marco de esta cita cultural vinculada al Festival Internacional de Música de Canaria, cuya celebración se ha pospuesto al mes de julio, se informa en nota de prensa.

Los conciertos comenzarán el viernes 8 de enero en el Teatro Circo de Marte, en Santa Cruz de La Palma; y continuarán el sábado 9 en la Sala de Arte de Cabildo de La Gomera. El martes 12 estarán en el Centro Cultural Luis Martín Avelo de El Hierro, el jueves 14 en la Iglesia del Carmen de La Graciosa y el viernes 15 en el Teatro Municipal de Tías, en Lanzarote. El recorrido finalizará el sábado 16 de enero en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura.

El público podrá disfrutar de estos conciertos a un precio simbólico de 2 euros, la misma tarifa especial que el área de Cultura del Gobierno de Canarias ha querido aplicar a la mayor parte de la programación de ‘En Paralelo’. Todo ello con la finalidad de atraer nuevos públicos hacia el Festival de Música de Canarias, en una oferta de espectáculos que, además de clásica, incluye músicas de otros estilos que no se encuentran habitualmente en el FIMC. Las entradas están disponibles en las plataformas habituales de cada escenario, todas ellas con acceso desde la web del Festival de Música de Canarias.

Quienes no tengan la oportunidad de acercarse a estos escenarios, el jueves 14, a las 20.30 horas, podrán escucharlos en streaming desde la Iglesia del Carmen de La Graciosa, con emisión en directo a través de Facebook y Youtube del Festival de Música de Canarias.

Dúo Curbelo y repertorio de los conciertos

Nacidos en Las Palmas de Gran Canaria, el Dúo Curbelo tiene en su haber una destacada carrera concertística. Actualmente está considerado uno de los dúos más destacados de España y ofrece con asiduidad recitales en países europeos y en Sudamérica.

En su gira por las Islas interpretarán un programa integrado por dos obras de Schubert (“Marcha Militar nº 1” y ‘Fantasía en Fa m”), “Danzas Húngaras” de Brahms, “Poème symphonique Op. 40”, de Saint-Saëns; “Gracia (El Vito) (Danses Andalouses)”, de M. Infante; “Danza Española nº 1 de “La Vida Breve”, de Falla y “Si amanece, nos vamos”, de Guinovart.

Los hermanos Curbelo se formaron en el CSMC y posteriormente en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid)y Academia Marshall (Barcelona), con maestras de la talla de Alicia de Larrocha y Carlota Garriga. También han recibido clases magistrales de importantes figuras de la música actual.

Los hermanos Curbelo interpretan un extenso repertorio para dúo de piano. Además de su especialidad en música española y la interpretación del repertorio tradicional para dúo de piano, en sus recitales es frecuente encontrar obras de compositores vivos, con los que trabajan directamente, como son A. Guinovart, A. García Abril, C. Garriga, R. Ashkenar, C. Díaz Pestano, M. Bonino, etc.

Obtuvieron el primer premio en el Concurso Regional de Música de Cámara de Cajacanarias y el segundo premio en la misma especialidad en el Premi de Música “Ciutat de Manresa”. Además, han sido galardonados en diversos concursos para piano solo.

Han grabado dos discos para piano a cuatro manos y la obra “Ensayo a Dos” para dos pianos, de C. Garriga. También cuentan con numerosas grabaciones para RTVE, Antena 3 y Radio Nacional Argentina, siendo seleccionadas sus interpretaciones como sintonía para la promoción de algunos programas.

Han sido solistas con la OFGC y la Orquesta de Poulenc. Además, desde el año 2003, imparten clases de piano en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, actividad que combinan con la investigación mediante la publicación de sus estudios en revistas de investigación científica y conferencias en Europa y América.

