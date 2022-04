Santi Concepción Jr presenta su temporada en el Campeonato Alemán de prototipos

El piloto palmero Santi Concepción Jr apunta a los impresionantes prototipos LMP3 y se decanta por los novedosos y espectaculares Ligier JS P320 del Equipo Speed Factory Team en el Campeonato Alemán de prototipos. “Tan solo hace unos días el bravo piloto ha firmado el acuerdo para iniciar la temporada, del 20 al 24 de abril en Bélgica se inicia el Campeonato, en el legendario y espectacular circuito de Spa Francorchamps de siete kilómetros de longitud”, se informa en nota de prensa.

“Es una dura apuesta de confianza en el piloto canario, que, a pesar de su edad, el equipo tiene confianza en su pilotaje, pese que todavía no ha realizado ningún test, espera hacerlo en el propio circuito justo antes del fin de semana de competición, a pesar de eso, ha conducido monoplazas como ha sido el fórmula 4 y el formula bmw, la experiencia en estos vehículos le darán una buena base para su arranque en el espectacular Ligier LMP3”, explican.

Ahora, el Team Concepción focalizará sus esfuerzos en cerrar algunos detalles, además de confirmar diferentes apoyos económicos que faltan para poder hacer la temporada completa. “Cerrar este programa ha sido muy complicado por el elevado presupuesto que conlleva y, si ha visto la luz, ha sido gracias al esfuerzo y a diversas reuniones mantenidas durante las últimas semanas, sin embargo, por la espectacularidad del proyecto y el retorno publicitario que tiene esperan conseguir los medios económicos”, subrayan.

“Es algo inesperado, una pasada, algo que ha surgido muy rápido, nuestro planes eran seguir en el TCR con nuestro Cupra, sin embargo, ha surgido este proyecto de carácter internacional y he dicho a mi padre que sí, estoy ansioso que llegue Spa Francorchamps. No he rodado con el coche, indudablemente me preocupa, no es cualquier juguete, pero me tranquiliza competir e iniciar allí en Spa la primera carrera, he rodado en este circuito con un fórmula 4 y me ayudará mucho”, asegura el piloto palmero.

Cuenta que tiene dos proyectos este año e ilusionantes. “Si el otro proyecto es la escuela de karting que inauguramos el año pasado, pudimos dar la oportunidad a 98 familias que confiaran en nosotros, impartimos clases de iniciación a niños de 9 a 14 años. Este año vamos más lejos, pues elegiremos a un par de niños para formarlos y llevarlos a competir en el Campeonato de Canarias de karting, me ilusiona esas ganas, me recuerda a mí solo hace unos años, esperamos que salga el apoyo del Cabildo pues ya contamos con el interés de 72 niños”, dice.

De este modo, el Team Concepción sigue “trabajando a destajo para que, después de estos test en la primera parte del año, Santi Jr pueda disputar un buen número de competiciones oficiales, esta vez, a los mandos de un espectacular prototipo”, concluyen.