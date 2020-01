Hasta las narices de izquierdas y derechas

Y de derechas y de izquierdas, e indignado porque quieren politizar y etiquetar la vida de las personas, adoctrinando desde un lado y desde otro, de tal modo que si coincides con algo que dicen los partidarios de Podemos, unos que dicen ser de derechas, te etiquetan de bolivariano, y si coincides con algo que dicen los de Vox, los que se dicen de izquierdas, te llaman franquista. Por otra parte, nos encontramos con la siguiente estupidez: Si criticas las declaraciones de una persona de Podemos, te dicen mejor eso, que escuchar a Santiago Abascal, y si criticas lo que dice una persona de Vox, te dicen mejor eso, que escuchar a Pablo Iglesias, de tal modo que unos y otros se escudan en un arbitrario “Y tú más” sin razonamientos ni demostraciones científicas, que expliquen porque unos son mejores que los otros, cuando habiendo gobernado unos que se dicen de izquierdas y otros que se dicen de derechas, las injusticias en este país siguen siendo evidentes.

¿Alguien es capaz de demostrar como parando el avance de la derecha o parando el avance de la izquierda se resuelven los problemas de los ciudadanos?, o acaso es un invento que muchas masacres en el mundo han sido cometidas tanto por unos que se dicen de izquierda como por otros que se dicen de derecha. Así por ejemplo, en España se han llevado a cabo latrocinios, probados judicialmente, tanto por partidarios de la derecha como partidarios de la izquierda, por tanto el “tú más” debería de ser eliminado de nuestro vocabulario.

Me podrán llamar iluso, por no tener en cuenta que las ideas como derechas e izquierdas han ayudado en la lucha contra las dictaduras, porque han sido estas la motivación principal de las personas para luchar contra regímenes totalitarios, sin embargo ideas como el amor al prójimo hubieran sido más que suficiente para luchar por la democracia, y si alguna de las tendencias mencionadas a los largo de este texto, no desea lo mejor para los demás, es que son malas personas, no es que sean de izquierdas o de derechas.

Sobre políticas económicas de izquierdas y políticas económicas de derechas, se pueden aportar muchos comentarios, pero en el caso de los impuestos, tenemos la propuesta de más impuestos por parte de la izquierda y la propuesta de menos impuestos por parte de la derecha. Y yo pregunto: ¿Pero alguien en su sano juicio se cree semejante disparate?. Imaginen personas ricas que tienen mucho y no quieren pagar impuestos. ¿Cuántas de esas personas ricas pueden construir un aeropuerto, una red de ferrocarriles, de carreteras?, si no hay estado e impuestos no sales de tu casa, y si subimos los impuestos de forma exponencial, a la gente no le interesaría trabajar, invertir... Por tanto es obvio que en el equilibrio de todas las diferencias que se empeñan en dogmatizar esta la solución.

Por último, sería de las personas más felices del mundo si no existieran estas derechas ni estas izquierdas, porque los problemas de la ciudadanía se tratarían desde la clase política buscando el bien común, con medidas que ayuden al mayor número de personas, indiscutiblemente sin fastidiar al resto, donde los partidos políticos no puedan atribuirse como propio el interés general, y sin rechazar las propuestas en función de su procedencia, porque nadie per se tiene la razón por decirse de izquierdas o de derechas.