CC de Los Llanos señala que la alcaldesa "rechaza la petición de revisar los impuestos que paga el pequeño comercio”

Coalición Canaria (CC) en Los Llanos de Aridane, en una nota de prensa, señala que la alcaldesa del municipio “vuelve a rechazar la petición de CC de revisar los impuestos que paga el pequeño comercio de Los Llanos". Apunta que ha decidido “mantener la presión fiscal como si abriese doce meses cuando sólo abrirá nueve”.

En la nota señala que “en el último pleno ordinario celebrado el pasado 24 de septiembre, nuevamente el portavoz de Coalición Canaria (Francisco Montes de Oca) puso sobre la mesa la petición al grupo de Gobierno de Los Llanos de Aridane de la necesidad de revisar determinadas tasas e impuestos municipales que gravan la actividad del pequeño comercio; sin embargo el silencio sonoro de la Alcaldía se ha de interpretar, de nuevo, como una negativa”.

Añade que, en el turno de ruego y preguntas, Francisco Montes de Oca se dirigió "a la Alcaldía para trasladar la preocupación que impera sobre la mayoría de los pequeños y medianos empresarios vinculados al sector comercial y de servicios del municipio que ven como a la caída de ventas que se ha producido y la que se espera debido a las malas expectativas del sector turístico de cara a la campaña de invierno, se une una presión fiscal imposible de asumir en las actuales condiciones”.

Indica que “el malestar entre el pequeño y mediano empresariado local se ha visto incrementado debido a lo que consideran una falta de respeto de las distintas administraciones que se jactan de prometer ayudas laberínticas que no llega y pactos de reactivación sin ficha financiera que se quedan en papel mojado”. Subraya que “muchos de esos empresarios no terminan de entender cómo estando abiertos al público sólo nueve meses con actividad comercial, sin embargo, se ven obligados a pagar impuestos y tasas municipales como si aquí no hubiese pasado nada. La principal preocupación de esos empresarios consiste en cómo podrán mantener los puestos de trabajo que generan en las actuales circunstancias, si no se recibe ningún tipo de ayuda o estímulo económico”.

Para Coalición Canaria, concluye, “la sinrazón de esta segunda negativa radica en que el grupo de Gobierno local continúa en una huida hacia delante para conservar una estructura de gastos insoportables en la presente coyuntura; para ello necesitan mantener la presión fiscal en los niveles elevadísimos en los que se encuentra, de esa manera se mantiene un grupo de Gobierno sobredimensionado que cuesta más de setecientos mil euros anuales, un gasto corriente descontrolado que ha requerido recientemente de una inyección de más de un millón de euros debido a una falta de priorización y planificación del gasto para que el mismo tenga una repercusión notable en el comercio local”.