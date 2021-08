Fuencaliente dota sus centros de atención social con dispositivos para actuar ante accidentes de atragantamiento

El Ayuntamiento de Fuencaliente, a través de su Concejalía de Acción Social que dirige Patricia Hernández, ha dotado a sus centros de atención social de un dispositivo que permite actuar de manera inmediata en el caso de producirse un accidente por atragantamiento en cualquiera de sus usuarios, indica en una nota de prensa.

Patricia Hernández señala que este dispositivo ya está a disposición en el Centro de Mayores de Las Indias y en la Escuela de Educación Infantil, y lo estará en el mes de septiembre, con el comienzo del curso escolar, en los centros educativos del municipio.

Denominado LifeVac, se apunta en la nota, "pretende sustituir o complementar a la maniobra de Heimlich, aumentando así las probabilidades de éxito ante un accidente por atragantamiento. Puede utilizarse en aquellos casos en los que la maniobra de Heimlich es ineficaz o pueda estar contraindicada como embarazadas, personas en silla de ruedas, obesos o personas de gran envergadura, niños y ancianos de huesos frágiles".

El dispositivo, añade, "que funciona por succión, tiene un uso muy fácil e intuitivo y no requiere ninguna formación específica. Incorpora tres mascarillas, siendo una de uso pediátrico por lo que puede ser utilizado tanto en niños como en adultos. Por otro lado, no se introduce en la boca y su válvula médica impide que pase el aire a través de la mascarilla, por lo que no hay riesgo de dañar a la víctima".

El alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, "pone de relieve" que desde el Ayuntamiento "se sigue trabajando para dotar de mejores servicios a todos los vecinos y vecinas del municipio y que, como en este caso, garanticen especialmente a los más pequeños y los mayores todas las condiciones de seguridad en los centros dependientes del Consistorio".