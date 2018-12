“Hay que sacar los contenedores del muelle para hacer la ciudad atractiva”

El joven arquitecto de Santa Cruz de La Palma Jorge Henríquez Yanes, que acaba de ser distinguido con el Premio Internacional Isarch, lo tiene claro: “Los contenedores del muelle hay que sacarlos de la ciudad si queremos hacerla atractiva”, ha asegurado en una entrevista con La Palma Ahora. “El crecimiento del puerto ha ahogado a la ciudad, y si pretendemos potenciarla para el turismo y el desarrollo tenemos que intentar reubicar o realojar los distintos usos funcionales del puerto que existen actualmente, como el tránsito comercial de contenedores, y trasladarlos, viendo la mejor opción entre todos, hacia otra zona como la que se ha propuesto últimamente, Maldonado”, defiende.

La propuesta con la que ha ganado Jorge Henríquez el Premio Internacional Isarch es el proyecto que realizó como final de carrera del pasado año y lleva por título Hotel escala para navegantes. Se basa en la regeneración del frente portuario de la bahía de Santa Cruz de La Palma y la puesta en valor del Monumento Natural del Risco de la Concepción.

“El proyecto lo que propone es reutilizar, reinterpretar ese espacio, que actualmente lo ocupa la dársena de contenedores, como una zona de expansión y desarrollo de la ciudad para que sea atractiva al comercio de los cruceristas que vienen en tránsito a La Palma y a los veleros que hacen su escala hacia América”, explica. “De tal manera que una persona que está en Berlín y gasta sus ahorros en viajar a la Isla lo primero que vea cuando viene desde el Aeropuerto por la carretera del sur no sea una mole de bultos de contenedores, silos de cemento y grúas sino una zona atractiva, lúdica, para la ciudad y el peatón”, subraya. Asimismo, añade, “cuando atracan los cruceros en el espigón principal y los turistas se asomen al balcón, pretendo que no vean enfrente, bajo un monumento tan precioso como es el Risco de la Concepción, grúas y camiones, una actividad ruidosa que no es nada agradable para el turismo que queremos desarrollar en La Palma”.

Hotel escala para navegantes trata de “reinterpretar la historia y el paisaje del lugar con la finalidad de la puesta en valor y recuperación del protagonismo del Monumento Natural Risco de La Concepción, en una nueva alternativa de regeneración del litoral de la ciudad, la bahía de Santa Cruz de La Palma y el mar, abierta a un incipiente sector económico, el turismo, y su compatibilidad con la gran infraestructura portuaria”, detalla.

“La propuesta ordena el litoral de la bahía desde el acceso principal en el muelle Este hasta la actual playa de Bajamar, mejorando dotaciones, equipamientos, viario, aparcamientos, espacios libres, impactos y acople a la Avenida Marítima con la nueva playa, en un paseo continuo y accesible al mar”, expone. “La intervención trata de corregir la situación actual, de un ámbito degradado ambientalmente, de uso portuario de plataforma de contenedores en el frente marítimo a la entrada de la ciudad, que integre la relación Puerto-ciudad”, apunta.

En la actual Zona de Servicio del Dominio Público Portuario, remarca, “concurren diferentes usos, con intensidades superpuestas, que hace conveniente y oportuno una reflexión”. “Las posibilidades de regeneración tienen en cuenta el anteproyecto que la Autoridad Portuaria ha presentado a las Administraciones insulares referido a la posibilidad de trasladar el muelle polivalente a Los Guinchos, y destinar el actual embarque de contenedores de esa zona a un uso más acorde con los cruceros. También se ha valorado el traslado a un nuevo puerto industrial, fuera del ámbito portuario actual, como sería el Barranco del Carmen, donde la Autoridad Portuaria tiene otra zona de servicio, y la opción de Barranco Seco”.

Proyecto de Jorge Henríquez Yanes.

Henríquez Yanes resalta que “es una actuación pública estratégica, que permitiría destinar el actual espacio ocupado a otros usos que para La Palma suponen la apertura al turismo, en este caso de cruceros, recuperando una zona única del litoral, desde Bajamar hasta la nueva playa de Santa Cruz de La Palma, para espacios libres destinados al ocio, al ámbito cultural-recreativo, equipamientos, lúdico y alojativo turístico con la propuesta de uso hotelero, en una pieza singular a la entrada de la ciudad y el mar”.

El proyecto de Jorge Henríquez “nace como una reinterpretación paisajística del lugar, de cómo era originariamente el mismo, un hidrovolcán de formación de agua salada. El litoral estaba formado por la playa de Bajamar hasta el Puerto y continuaba en la Avenida Marítima. El acceso a la ciudad era por el exterior del Monumento, hasta que en los años cuarenta se hizo el primer túnel, y luego en 1973 el túnel interior. Se propone el desvío total del tráfico por otro túnel de salida de la ciudad, de forma que el litoral quede libre y en continuidad para otro uso portuario al actual de logística e industrial”.

Esta operación de respeto al patrimonio natural del Risco de la Concepción “vuelve a quitar el relleno que lo ahoga, dejando otra vez que el mar bata en su cantil, y se utiliza una pieza arquitectónica a modo de istmo-puente que una peatonalmente el paseo marítimo de la Avenida de Bajamar a una cota de +7 con el paseo interior de la bahía, manteniendo una cota o visera landscape, que unifica el litoral, estéticamente, y funcionalmente”, comenta.

El edificio, recalca, “trata de impactar lo menos posible sobre el Monumento y sobre la bahía, en cuanto a servidumbres de vistas respectivas, de forma que su integración ambiental sea la premisa fundamental. Consta de una planta baja totalmente diáfana, que deje pasar el aire, las vistas desde la bahía al Risco y viceversa, de manera que su presencia sea otra vez la de antaño incorporando una nueva marina delante. En planta baja se ubican los servicios técnicos del hotel como cuartos de instalaciones, almacenes, recepción, escalera y ascensores. En planta alta se sitúan en una parte lateral el restaurante, cocina, estar, zonas de ocio, núcleos verticales de comunicaciones, y salas de conferencias”.