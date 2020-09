Agua para La Palma dice que la intervención en el Túnel de Trasvase “será un fiasco” si no cuenta con la supervisión de Carlos Soler

Durante agosto y septiembre la Plataforma Agua para La Palma ha “mantenido una serie de reuniones con diferentes miembros del Consejo Insular de Aguas de La Palma (CIALP) y altos cargos públicos relacionados con el agua y la agricultura que han culminado con un encuentro celebrado el pasado miércoles con el consejero de Agricultura y vicepresidente del Cabildo, José Adrián Hernández, y con Carlos Cabrera Matos, presidente del CIALP, ambos miembros de este órgano”, informa el colectivo en nota de prensa.

Agua para La Palma es una “plataforma ciudadana abierta que lucha por conseguir agua de forma sostenible, de buena calidad y barata para nuestra isla de La Palma”, señalan.

“El objetivo de las reuniones era transmitir a los miembros del Consejo nuestras preocupaciones por la falta de agua y plantearles nuestras soluciones para poder obtener más agua que pasan por intervenir en el Túnel de Trasvase, entre otras, detalladas en el Plan Integral del Agua para La Palma desarrollado por la plataforma y que les fue entregado en todas las reuniones”, explican. Aseguran que el CIALP ha rechazado la supervisión gratuita del ingeniero Carlos Soler de “las obras necesarias” en el Túnel de Trasvase y considera que “la gestión” de estos trabajos “se recordará como un gran fiasco y engaño a la sociedad palmera sino se lleva a cabo con la necesaria supervisión técnica sugerida”.

Como resumen de las impresiones recibidas en estas reuniones podemos destacar que “muchos de los miembros han destacado que necesitan más información, a lo que se les propone que se invite a Carlos Soler a una reunión de la Junta General del CIALP para que explique las soluciones planteadas para la obra necesaria en el Túnel de Trasvase, tanto a nivel de seguridad como de extracción de un mayor caudal de agua y si es necesario producir en ella el debate necesario para aclarar las dudas que se tengan”, dicen.

“Carlos Soler nos ha transmitido su total disposición para informar al CIALP, llevar a cabo la supervisión de las obras necesarias en el Túnel sin coste económico por su parte y todo lo necesario para la puesta en marcha desde el punto de vista técnico de la ejecución del proyecto”, aseguran.

“Sabiendo que en la última junta de gobierno del CIALP en julio de 2020, se llevó un proyecto de mejora y mantenimiento del túnel por un importe de 2.100.000 euros, y sobre el cual diferentes miembros del CIALP propusieron una serie de cambios y mejoras en el mismo y que en esa Junta el consejero se comprometió a solicitar la incorporación de esas mejoras al proyecto y su próxima presentación en la siguiente Junta de Gobierno y/o Junta General, la Plataforma solicita en todas las reuniones mantenidas con los diferentes miembros del CIALP que se incluyan en el mismo las modificaciones propuestas por Carlos Soler ya que, añadiendo al presupuesto un importe aproximado de 600.000 euros, podrían ejecutarse las obras necesarias para mejorar la seguridad de la obra y de las personas que trabajan en ella, el mantenimiento de la misma y los cambios de los tranques para emplazarlos en donde deben ir, así como una perforación estimada en 1.000 metros al objeto de obtener el agua necesaria para paliar la grave sequía que la isla padece. La Plataforma ha hecho suya esta propuesta y la ha planteado en todas las reuniones mantenidas”, apunta.

“En la reunión mantenida con el consejero de Aguas y consejero de Agricultura, miembros los dos del Consejo Insular de Aguas, a la propuesta de la Plataforma de que Carlos Soler informe en una Junta General del CIALP de sus soluciones técnicas para el Túnel de Trasvase, se nos ha negado tal posibilidad”, aseguran.

“A la propuesta de que Carlos Soler supervise las obras de mejora, ubicación de tranques y perforación de 1.000 metros, se nos ha negado que exista tal posibilidad, sin darnos ninguna explicación y a pesar del ofrecimiento desinteresado de Soler de no percibir honorarios algunos por su colaboración”, afirman.

“A la opinión técnica ampliamente difundida en las charlas e informes entregados en el Consejo Insular de Aguas por Carlos Soler de que los tranques están mal emplazados por no estar ubicados en los diques adecuados, lo que provoca unas importantes pérdidas visibles estipuladas en algunos casos hasta 150 pipas/hora aproximadamente, según los propios técnicos del Consejo, lo que se puede comprobar incluso en un programa de la televisión autonómica del año 2012, El agua en la Palma y lo más grave, las cuantiosas pérdidas no visibles que provocan esta ubicación inadecuada de los tranques. A esta opinión técnica de Carlos Soler el consejero insular de Aguas, Carlos Cabrera, niega que exista pérdida alguna”, exponen.

“Sobre esto, el hidrogeólogo ya fallecido, Navarro la Torre, que fue el geólogo de la obra cuando se estaba perforando, dejó en sus anotaciones que había dos diques en el inicio de la galería de Hermosilla, justo antes de donde está el tranque y en ninguno de esos diques se encuentra el cierre”, señalan.

“Se nos ha dicho que se pondrán en contacto con un geólogo, para que determine si los tranques están bien emplazados, le planteamos que un hidrogeólogo no puede dirigir la obra de manteniendo y seguridad en el Túnel. Se nos dice que ya buscarán a alguien porque han decidido que el proyecto presentado al Consejo en julio de 2020, no se va a ejecutar y que ya no cuenta con el técnico que hizo la exposición al Consejo en julio”, detallan.

“Nos sorprende mucho ese giro en una decisión ya tomada por la Junta y sin haberlo llevado de nuevo a otra Junta, se haya cambiado la decisión y todo ello faltando al compromiso adquirido de incorporar las propuestas realizadas por varios miembros en esa Junta. Una sorpresa más”, subrayan.

“Al decirnos que no contarían con Carlos Soler, se expuso por los miembros de la plataforma presentes en la reunión que no se entendía que la isla no aprovechara su experiencia y conocimiento. A ello se contestó que no se contaba con él por problemas personales con miembros del Consejo”, apuntan.

“La Plataforma siempre ha tenido el temor de que lo que se vaya a hacer no sea lo que de verdad precisa la galería y la isla y ello a juzgar por el proyecto pedido por el CIALP al técnico que redactó la propuesta de mejoras en el Túnel de Trasvase, presentado en julio en la Junta de Gobierno del CIALP, que no contemplaba el mantenimiento adecuado de la galería y que planteaba instalaciones que podían dejar inutilizada la misma para nuevas perforaciones, y porque esta obra debe estar supervisada por alguien con dilatada experiencia y conocimiento. Tenemos la gran suerte de que esta persona quiere hacerlo y en los términos económicos ya comentados por lo que esta negativa del consejero de Aguas desaprovecha una oportunidad única de darle a la isla una infraestructura que nos permita tener más agua y almacenarla cuando vuelva a llover”, resaltan.

La Plataforma “piensa en el futuro y estima que la gestión de la obra se recordará como un gran fiasco y engaño a la sociedad palmera, sino se lleva a cabo con la necesaria supervisión técnica sugerida”.

“Todo lo que planteamos se nos contestó que ‘no’. Llevamos un documento donde detallamos lo explicado anteriormente y se lo entregamos en mano fotocopiado”, indican.

Por otro lado, la Plataforma “trasladó su gran preocupación porque ha estado instalando pancartas con mensajes como: Gestión eficaz del agua YA, Túnel de Trasvase YA y por fuentes cercanas al Cabildo se nos ha hecho llegar que presuntamente éste ha retirado las pancartas de las propiedades privadas cercanas a la carretera, eso es, ¿dónde queda la libertad de opinión? ¿Y el derecho a la información? Y se nos dijo que ellos no sabían nada de eso”, manifiestan.

La Plataforma quiere concluir que “no fueron aceptadas por el consejero ninguna de las propuestas planteadas en el Plan Integral entregado, salvo el compromiso de intentar poner como obligatorio los tranques en las galerías de la isla, pero ni siquiera aceptó en dar transparencia e información a los miembros del Consejo de nuestra propuesta de Plan Integral del Agua para La Palma ni las soluciones planteadas por Carlos Soler. Nos encontramos una pared”.