Las moscas aparecidas en los quirófanos del Hospital General de La Palma pueden proceder de un animal muerto

El biólogo-entomólogo Rafael García Becerra ha señalado este digital que los insectos detectados en el bloque quirúrgico del Hospital General de La Palma pertenecen a la especie moscarda azul común (Calliphora vicina). Ha explicado que es un díptero necrófago que se alimenta de cadáveres “única y exclusivamente”, es decir, “recicla la materia orgánica” y “está por toda Isla”. Dijo que los responsables del centro sanitario le hicieron llegar varios ejemplares de la mosca y su identificación, añade, ha sido confirmada por el profesor de la Universidad de La Laguna Marcos Báez, doctor en Biología y especialista en dípteros.

La presencia de entre 40 y 50 de los citados insectos en el bloque quirúrgico obligó, entre el martes y el miércoles de esta semana, a cerrar las cinco salas de operaciones y a suspender unas 20 intervenciones. Este jueves se ha retomado con normalidad la actividad.

García Becerra cree que, descartado que las moscas pudieran acceder por los conductos de ventilación, es posible que entraran por “los apliques de luz” ya que “los quirófanos tienen falso techo”.

Este especialista apunta que, por el número de moscas detectadas, puede tratarse de un lagarto muerto en el falso techo o, incluso, en la azotea del edificio. “Si el número fuera más elevado, podría ser una rata grande o un gato”, precisa.

Intuye que la posible muerte de los referidos animales ha debido de producirse hace más de un mes” toda vez que “la presencia de moscas adultas indica que fue hace 38 o 39 días” pues “las larvas” eclosionan aproximadamente en ese tiempo sobre cadáveres en descomposición. Reconoció que, en todo caso, para determinar cómo llegaron los quirófanos, “habría que realizar un trabajo de investigación que no he hecho. Me he limitado a identificar el insecto”.

Esta mosca, insistió, “está por toda la Isla y su presencia no se debe a la climatología. Es un animal oportunista que ha aprovechado la presencia circunstancial de un animal muerto que, seguramente, estaba en la oscuridad. Las moscas llegaron hasta él guiadas por el olor y, tras desarrollar un nuevo ciclo, cuando salieron las moscas nuevas, buscaron una salida siguiendo la luz”.