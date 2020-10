El Cabildo dice que es “totalmente falso” que haya entorpecido la investigación del yacimiento de Pinos Gachos

El Cabildo de La Palma “niega rotundamente” en un comunicado “las acusaciones vertidas por el alcalde de Tijarafe, Marcos Lorenzo, a raíz de determinadas publicaciones en redes sociales y algún medio de comunicación, sobre una supuesta ocultación de pruebas o tratar de entorpecer la investigación sobre la afección sufrida en el yacimiento arqueológico de Pinos Gachos”. La consejera de Cultura y Patrimonio, Jovita Monterrey, asegura que es “totalmente falso que el Cabildo haya obrado así” y llama “a la responsabilidad al regidor municipal en sus manifestaciones públicas ante la gravedad de las acusaciones vertidas”.

En esta línea, destaca que “desde el Cabildo en ningún momento se ha tratado de minimizar ni restar importancia a estos hechos, tal y como también ha dado a entender el regidor, y se está trabajando para investigarlos, depurar responsabilidades y avanzar para que no vuelvan a ocurrir daños como el sufrido durante la ejecución de las obras de mejora del sendero GR-131, que encomendó el área de Medio Ambiente a la empresa pública Tragsa para su ejecución”. Si bien, dejó claro también que “el Cabildo no se va a prestar a la ceremonia de confusión ni el circo mediático en que algunos, no se sabe por qué intereses, parecen estar empeñados en convertir esta situación lamentable, sino trabajar con el máximo rigor y contundencia para proteger el patrimonio insular”.

El inspector de Patrimonio del Cabildo de La Palma y doctor en Arqueología, Jorge Pais, indicó por su parte que “el pasado lunes, 5 de octubre, el Seprona, junto con el alcalde de Tijarafe, acudió a la zona y se inventariaron, uno por uno, los grabados, tomando referencias de todos ellos, marcando su situación con GPS y fotografías”.

Dos días después, el miércoles 7 de octubre, junto con personal de Medio Ambiente, Pais recuerda que procedieron a retirar los grabados que estaban en el sendero para prevenir que la gente se lo llevara. Una actuación que se comunicó al alcalde, desde el lunes, que se iba a realizar, a la espera de tomar una decisión sobre si se trasladan al Museo o se valla el yacimiento y se procede a la reconstrucción, en lo posible, del mismo. Por lo que no entiende la reacción del regidor de Tijarafe ante “una acción que conocía con antelación que se iba a ejecutar, precisamente para evitar que se produjeran robos y desaparecieran los grabados”.

Pais indicó que “la difusión de fotografías y datos sobre su ubicación podría favorecer la desaparición de algunos grabados, como no descarta que haya podido pasar, de ahí que se decidiera su retirada, ubicándolos en un lugar a salvo de que puedan ser robados”.

El inspector de Patrimonio recordó que “a comienzos de la década de los noventa del siglo pasado, cuando se publica en los medios de comunicación que se habían empleado grabados en los taludes del helipuerto del Observatorio del Roque de Los Muchachos, se generó un efecto llamada y supuso que muchos de ellos desaparecieran”.

En el relato de lo acontecido, recordó que el jueves de la semana pasada visitó la zona con la directora general de Patrimonio del Gobierno de Canarias, Nona Perera, junto con la inspectora de Patrimonio, y la consejera de Cultura del Cabildo y personal de Medio Ambiente. En esa jornada, asegura Pais, “se constató que no se habían producido nuevas alteraciones en el morro donde se encuentran los grabados. Una jornada de trabajo a la que se invitó a acudir al alcalde de Tijarafe y no asistió”.

Jorge Pais indica que “se va a realizar un estudio en profundidad sobre los grabados del yacimiento de Pinos Gachos para determinar con exactitud la afección, al tiempo que continúan trabajando con Medio Ambiente para evitar que se vuelvan a producir daños en el patrimonio insular durante la ejecución de estas obras”.