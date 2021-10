CCOO ofrece asesoramiento sindical y consulta jurídica gratuita a trabajadores afectados por el volcán

CCOO informa en nota de prensa que “en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en La Palma debido a los desastres que está provocando la erupción volcánica, desde el sindicato queremos trasladar a todos los trabajadores y trabajadoras e incluso autónomos afectados por esta catástrofe natural, nuestra disposición como organización sindical a ofrecerles información de interés y colaborar en la resolución de cualquier duda o trámite laboral que se les presente”.

“Para ello, CCOO La Palma quiere ofrecer a la ciudadanía palmera asesoramiento sindical y/o consulta jurídica de manera gratuita a todos los trabajadores y trabajadoras que sus empresas se han visto perjudicadas por la erupción volcánica. También hacemos extensible esta iniciativa a los trabajadores y trabajadoras autónomos sin personas trabajadoras a su cargo”, afirman.

“Por otro lado, los afiliados y afiliadas de CCOO en La Palma que se hayan visto afectados por la pérdida de su vivienda habitual, pérdida o cambio de condiciones laborales del puesto de trabajo derivada de la actividad volcánica obtendrán la dispensa total de la cuota de afiliación (previa solicitud) al menos durante los próximos 6 meses”, indica.

“En los últimos días, hemos tenido conocimiento de despidos incomprensibles a trabajadores -por finalización de contrato- por parte de algunas empresas del sector agrario que han optado por despedir a parte de sus trabajadores y trabajadoras, en vez de recurrir a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). No se entiende que algunas empresas afectadas no se acojan al Real Decreto Ley 18/2021 de 28 de septiembre, con una disposición especial para Canarias- La Palma, donde prácticamente a las empresas no les supone ningún gasto mantener a su personal en ERTE. Las empresas que se acojan a un ERTE por impedimento tienen exención a pagar las cuotas empresariales, y en el caso de ERTE por limitación, solamente pagarían el 10% de las cuotas empresariales”, explica.

“Resulta sorprendente que un recurso tan importante e imprescindible como los ERTE, que tan buen resultado han dado y -en cierto modo- sigue dando con la crisis sanitaria del COVID-19, salvando miles de empresas y millones de puestos de trabajo, sea ninguneado por algunas empresas palmeras en un momento de gran incertidumbre para la economía de cientos de familias que se han visto afectadas por esta catástrofe. No olvidemos que los ERTE están basados en unas medidas para la protección del empleo, la recuperación económica y mejora del mercado de trabajo, por lo que utilizar esta herramienta es fundamental en estos momentos para mantener la actividad económica de nuestra isla.

Posiblemente, los casos de despido o desmejora en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras van a estar muy presentes en las próximas semanas o meses.

Desde CCOO queremos estar cerca de los trabajadores y trabajadoras afectados ofreciéndoles gratuitamente el asesoramiento y consulta jurídica en las oficinas de Los Llanos de Aridane (cita previa 922 40 27 13) y en Santa Cruz de La Palma (cita previa 922 41 39 01)”, concluye.