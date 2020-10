Gordofobia y obesidad, ¿qué es ser gorda en nuestra cultura?

¿Qué es ser gorda en nuestra cultura?, pregunta al aire la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero.

A su juicio, la sociedad tiende a superponer y equiparar los términos obesidad y gordofobia, pero ser gorda no implica necesariamente ser obesa, sino apartarse de los cánones estéticos establecidos y socialmente aceptados, explica.

Por eso, basta con alejarse de la talla 38 para que en muchos países y culturas te perciban y clasifiquen como una mujer gorda, pero sobre todo “para que te empiecen a llamar gorda”, denuncia a Efe Kika Fumero momentos antes de inaugurar unas jornadas sobre Gordofobia y violencia estética contra las mujeres.

“Sabemos que estas jornadas han suscitado mucha controversia. Incluso, se ha llegado a decir que el ICI está haciendo una alegoría a la obesidad, pero no se trata de poner en duda que la obesidad conlleva múltiples factores de riesgo, sino de que las personas gordas u obesas no sean estigmatizadas”, remarca.

De acuerdo con la directora del ICI, en España el 80 por ciento de las personas que sufren trastornos alimenticios comenzaron con una dieta, además más del 80 por ciento del total de esas personas son mujeres, “por lo tanto, es un problema que nos atraviesa por género y por construcción social”, indica.

Para Fumero, la sociedad debería dejar de preocuparse “tanto” por la salud física de las personas, porque "para eso ya están los médicos y los especialistas", y empezar a proteger su salud psíquica y mental.

Incide en que, a día de hoy, una persona con la talla 42, 44 o 46 ya empieza a sentirse gorda, con lo cual, “no estamos hablando de obesidad exclusivamente, sino de fobia a lo que es gordo”.

Una fobia basada incluso en la salud, porque se tiende a hacer alusión a la salud “para ejercer gordofobia sobre alguien”, continúa.

En Canarias, un 49,5 por ciento de la población padece sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, la lectura que hay que hacer “es que un 49,5 por ciento de población canaria es susceptible de sufrir gordofobia”, abunda Fumero.

Se trata, por tanto, de que las personas gordas no sientan vergüenza de sus cuerpos, no se escondan o lleguen a los extremos "de no quererse o de saber que no van a gustar", prosigue.

Durante las jornadas, que continuarán el 8 y el 9 de octubre en La Laguna, se debatirá en torno a los cánones estéticos de belleza y su impacto en la salud y la vida de las mujeres.

El evento seguirá tres líneas diferentes: una parte académica (de presentación de estudios científicos), una activista (con la participación de colectivos como Komando Gordix y Gordas sin chaqueta), y una artística, en la que poetas, cantautoras, actrices y monologuistas expresarán, “a través de su arte”, cómo viven la gordofobia y la violencia estética.