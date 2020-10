El ICHH insiste en la necesidad de planificar las donaciones durante el año para garantizar el stock

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, mantiene activo el llamamiento urgente a la ciudadanía para que acuda a donar sangre ante las dificultades para equilibrar las reservas del Centro Canario de Transfusión, indica en una nota de prensa.

Añade que se necesitan donaciones de todos los grupos, especialmente A+ y O+, que son los más frecuentes entre la población de Canarias y, en consecuencia, los más demandados para tratamientos e intervenciones quirúrgicas, tanto en la actividad programada como en la atención de emergencias en los centros hospitalarios.

El ICHH recuerda a la sociedad canaria que la donación de sangre es un pilar esencial de nuestro sistema sanitario, ya que la sangre es un producto único que no puede fabricarse sino que depende exclusivamente de la donación generosa, altruista y responsable de las personas que cumplan los requisitos para ser donantes. Por otra parte, la caducidad de los componentes de la sangre hace que sea absolutamente indispensable mantener un número constante de donaciones que permita dar respuesta a las necesidades hospitalarias durante todo el año.

Para facilitar el acceso a la donación, el ICHH mantiene operativos diferentes puntos de extracción temporal en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, además de los puntos fijos disponibles todo el año en el Archipiélago. La próxima semana se podrá donar sangre en los municipios de Puerto del Rosario, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida, Santa Lucía de Tirajana, Agüimes, San Cristóbal de La Laguna, Icod de los Vinos, Guía de Isora y Puerto de la Cruz.

Las personas interesadas en donar sangre deben solicitar cita previa llamando al 012 (922 470 012 / 928 301 012), opción 8, de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas o cumplimentando el formulario publicado en la portada del sitio web efectodonacion.com. Además se recomienda revisar la información publicada en esta misma página web en las pestañas de Información y Protocolo, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

En los centros hospitalarios de la Red Transfusional Canaria se puede donar sin cita previa, si bien se recomienda llamar con antelación al servicio para garantizar el normal funcionamiento de los bancos de sangre. Más información sobre horarios y teléfonos de contacto en este enlace: http://efectodonacion.com/puntos-fijos/

El ICHH recuerda asimismo a los y las donantes la importancia de avisar en caso de que les surja algún imprevisto que les impida acudir a una cita confirmada, para que otra persona pueda ocupar esa plaza y se garantice así el objetivo de donaciones previsto.

Requisitos para la donación

Los requisitos básicos para donar sangre, se apunta en la nota, son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Además en las circunstancias actuales se deben cumplir unos requisitos específicos, como son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

Dónde donar sangre en La Palma

El punto fijo de donación situado en el Hospital General de La Palma dispone de una unidad de extracción operativa de lunes a domingo de 10:00 a 20:00 horas, llamando para cita previa al teléfono 922 185 320.

Dónde donar sangre en Fuerteventura

En Puerto del Rosario sigue operativa la sala de extracción temporal en la Unidad de Apoyo a la Docencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la antigua Universidad Popular, ubicada en la calle Doctor Fleming, número 1.

El horario de atención a donantes en este punto es de lunes a miércoles de 15:30 a 21:15 y jueves y viernes de 8:30 a 13:50 horas, previa solicitud de cita rellenando el formulario publicado en la página web efectodonacion.com

Por otra parte, el punto fijo de donación situado en el Hospital General de Fuerteventura atiende de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 horas a los y las donantes solicitando cita previa en el teléfono 928 546 684.

Dónde donar sangre en Gran Canaria

A partir del lunes se habilita un punto de donación temporal en una sala del Auditorio Alfredo Kraus, situado en la avenida Carretera El Rincón, sin número. El horario de atención a donantes es de lunes a viernes de 8:45 a 14:15 y de 15:45 a 21:15 horas.

En la comarca sureste se puede donar sangre, por un lado, en Santa Lucía de Tirajana, donde sigue activo el dispositivo instalado en Vecindario, en el edificio nuevo del Ayuntamiento situado en la avenida Las Tirajanas, frente al pabellón municipal. El horario de atención a donantes es de lunes a jueves de 16:00 a 21:00 y viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Por otro lado, en el municipio de Agüimes un equipo del ICHH atiende a donantes en la Casa de la Cultura del Cruce de Arinaga, ubicada en la avenida de Ansite, número 117, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

Finalmente, sigue activa en Santa Brígida la sala de extracción temporal habilitada en el Complejo Deportivo Municipal situado en la carretera de Los Olivos, sin número. Se podrá donar sangre en este lugar de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas.

En cuanto a los puntos fijos, el Banco Provincial de Las Palmas situado en la calle Alfonso XIII, número 4, de la capital grancanaria, atiende a donantes durante todo el año de lunes a viernes de 8:15 a 14:45 y de 15:15 a 21:15 horas y dispone de vado de aparcamiento para donantes.

Para donar sangre en todos estos puntos es preciso solicitar cita previa, llamando al 012 o al 928 301 012, opción 8, de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas o rellenando el formulario de cita previa publicado en la portada del sitio web efectodonacion.com.

También se puede donar en los puntos fijos de la Red Transfusional Canaria en la Isla, sin necesidad de cita previa, dentro de los horarios previstos en cada uno de ellos. En el caso del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín el horario es de lunes a viernes de 14:00 a 19:30 horas. En el Hospital Universitario Materno-Infantil se puede donar sangre de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. Todos estos puntos disponen de plazas de aparcamiento reservadas para donantes y permanecen cerrados los días festivos.

Dónde donar sangre en Tenerife

El municipio de San Cristóbal de La Laguna mantiene abierto el punto de donación instalado en el Colegio Mayor San Agustín, accediendo por la calle Viana, número 54. El horario de atención a donantes es lunes, martes y viernes de 8:30 a 14:00 y miércoles y jueves de 15:30 a 21:00 y viernes de 8:30 a 14:00 horas.

En el norte de la Isla, Puerto de la Cruz acoge desde el lunes una sala de extracción temporal en el Pabellón Municipal de Deportes Miguel Ángel Díaz Molina, ubicado en la avenida Melchor Luz, número 8. El horario de atención a donantes es el lunes de 10:30 a 13:45 y de 15:45 a 20:45 y de martes a viernes de 8:45 a 13:45 y de 15:45 a 20:45 horas.

Finalmente, en la zona sur sigue activo el punto de donación temporal instalado en el municipio de Guía de Isora, concretamente en el Centro Cultural de Playa San Juan situado en la avenida del Emigrante, número 910. El horario de atención a donantes esta última semana de colecta será de lunes a jueves de 9:30 a 13:00 y de 16:30 a 20:00 y el viernes de 9:30 a 13:00 y de 16:30 a 19:30 horas.

En cuanto a los puntos fijos, el Banco Provincial de Santa Cruz de Tenerife, situado en la céntrica calle Méndez Núñez, número 14, de la capital tinerfeña está operativo todo el año de lunes a viernes de 8:15 a 14:15 y de 15:15 a 21:30 horas y cuenta con vado de aparcamiento para donantes en la puerta.

En el sur de la Isla hay un punto fijo de extracción en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, que atiende a donantes todo el año de lunes a viernes de lunes a jueves de 13:15 a 19:30 y viernes de 8:15 a 14:30 horas. También cuenta con plaza de aparcamiento a disposición de las personas donantes.

Para donar sangre en todos estos puntos es preciso solicitar cita previa, llamando al 012 o al 922 470 012, opción 8, de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas o rellenando el formulario de cita previa publicado en la portada del sitio web efectodonacion.com.

En los hospitales de la Red Transfusional Canaria se puede donar sin cita previa. La unidad de extracción del Hospital Universitario de Canarias permanece abierta de domingo a viernes de 8:30 a 21:30 y los sábados de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. Se puede aparcar en el Parking La Multa por solo 1€ las 24 horas acreditando la donación.

En el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se puede donar sangre de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, excepto los festivos. También cuenta con vado de aparcamiento a disposición de los/as donantes.

Dónde donar sangre en La Gomera

El punto de extracción del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe presta servicio de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas, solicitando cita previa en los teléfonos 922 140 200 o 922 140 213.

Dónde donar sangre en El Hierro

El Hospital Nuestra Señora de Los Reyes cuenta con un punto de extracción disponible los lunes de 10:00 a 12:30 horas, llamando para cita previa a los teléfonos 922 553 522 o 922 553 523.

Dónde donar sangre en Lanzarote

El banco de sangre del Hospital Doctor José Molina Orosa está disponible de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita telefónica a través del teléfono 928 595 572.

NOTA: El ICHH recuerda a los y las donantes que NO realiza la prueba de detección de la COVID-19.