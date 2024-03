Isla Bonita Moda da la bienvenida a la marca de joyería de autor ‘Mararte’

El sello de garantía de calidad Isla Bonita Moda, que pone en valor la esencia única del sector textil y creativo en la isla canaria de La Palma, da la bienvenida a la firma de joyería de autor ‘Mararte’, creada por Alejandro Marante Felipe, vecino del municipio palmero de Puntallana. Este proyecto está impulsado por la Consejería de Promoción Económica a través de la empresa pública Sodepal del Cabildo de La Palma, informa la institución.

De formación ingeniero Ambiental y de la Energía, Alejandro Marante comienza investigando de manera autodidacta en la experimentación con distintos materiales como el cuero, la madera de almendro, resinas o latón y es justo ahí cuando descubre su pasión por el mundo de la joyería. En 2019, crea su firma y su propio taller en una antigua lonja en Puntallana, rodeado de frutales y ante la curiosidad constante por aprender y crear, estableciendo su identidad en diseños que fusionan un carácter fresco, artesanal y minimalista, fuertemente influenciado por la isla de La Palma.

‘Mararte’ es una firma con una estética atemporal que se establece sobre la calidad y durabilidad como pilares fundamentales, en una propuesta además con gran conciencia ambiental que aboga por la artesanía y destaca la importancia del comercio local. En esta línea de acción, en el año 2022 el creador obtiene el carné de artesano. Además, sus creaciones se destacan por la utilización de materiales naturales como la ceniza del volcán Tajogaite que complementan sus diseños en plata de ley.

En septiembre de 2021, días después del comienzo de la erupción volcánica, la marca lanza una iniciativa solidaria con la que recauda fondos para la cuenta oficial del Cabildo de La Palma destinada a los afectados por la situación para la que realizó colgantes de plata con la silueta de La Palma, donando el importe íntegro de sus beneficios a la causa. La firma logra vender más de 160 colgantes en unos meses.

La responsable de Sodepal, Miriam Perestelo, hace hincapié en que la incorporación de la firma ‘Mararte’ al programa Isla Bonita Moda pone de relieve el potencial del sector textil y creativo en la isla de La Palma, enriqueciendo en concreto el ámbito de la joyería de autor al sumarse a firmas consolidadas como Atelier El Tesoro, Lepa Punca, Pedro Ferreiro, Sara Luis Joyas o Silvia Baly, que ya forman parte de la gran familia de marcas bajo el sello de calidad Isla Bonita Moda.

Además, Miriam Perestelo reseña el compromiso del sello en la promoción de la moda y artesanía palmera, permitiendo también proteger su calidad y garantizar que las materias de elaboración son respetuosas con el medio ambiente.

Por su parte, Alejandro Marante indica que “tras varios años dedicándome a un tiempo residual de mi vida a la joyería que me han servido para ir aprendiendo poco a poco a ir equipando un pequeño taller, estos últimos meses han sido muy importantes para mejorar la gestión de la marca a nivel profesional. Conseguir una estabilidad a nivel laboral y académico me han permitido dedicar mucho más tiempo a mi pasión. Todo ello añadido al apoyo recibido por los clientes en las ferias presenciales y lanzamientos en redes sociales me empujan a tomar la decisión de profesionalizar esta actividad. Isla Bonita Moda es un espacio colaborativo donde poder aprender infinitos aspectos acerca del mundo de la moda y todo lo que ello conlleva de manos de profesionales del sector. ‘Mararte’ es una marca que nace, vive y quiere crecer desde su isla, y por tanto pertenecer a un sello que busca impulsar la industria del sector textil y creativo en la moda de La Palma supone un respaldo muy importante a esta decisión”.