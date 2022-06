Participación Ciudadana da a conocer en una muestra la labor que desarrollan las distintas áreas del Cabildo de La Palma

La consejera de Participación Ciudadana del Cabildo de La Palma, Nieves Rosa Arroya, ha presentado este martes, 28 de junio, una exposición organizada por este servicio con motivo de la Semana de Administración Abierta, que se celebra este año del 27 de junio al 1 de julio, y que recoge la labor que desarrollan las distintas áreas de la Corporación.

Arroyo destaca que esta exposición, que ha abierto sus puertas en Casa Salazar, permite visibilizar a la población la labor que realizan los diferentes servicios de la Corporación Insular. La muestra está realizada con material gráfico y audiovisual, y permite acercar y dar a conocer labores que normalmente no se conocen porque no son servicios de atención directa o a los que, por norma general, no suele acudir la ciudadanía de forma presencial.

Para la realización por parte del equipo de Participación Ciudadana de esta exposición, se ha contado con la colaboración de las áreas que, mediante la aportación de material fotográfico y audiovisual, contribuyendo así a dotarla de contenido.

Nieves Rosa Arroyo ha agradecido a todos los equipos de las diferentes áreas del Cabildo que han aportado contenido a la muestra, lo que permite dar a conocer a la ciudadanía labores poco conocidas para muchas personas que se realizan desde el Cabildo.

La consejera subraya además que la Semana de la Administración Abierta también pretende dar a conocer los procesos participativos que están en marcha, como la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana y el de consulta pública para la Creación del Consejo Sectorial para la reconstrucción de la isla, donde la ciudadanía puede aportar sugerencias y opiniones para lograr el resultado de documentos consensuados, a través de la página web www.participa.lapalma.es .

La consejera señala que con esta exposición se pretende seguir profundizando desde el Cabildo de La Palma en un modelo de gestión cada vez más participativo y transparente. “Seguimos avanzando hacia un modelo de Gobierno Abierto, donde es fundamental la participación ciudadana, la transparencia, los datos abiertos y el voluntariado”, añadió.

Por último, invitó a la ciudadanía tanto a visitar la muestra como a que conozca las páginas en Internet de transparencia (www.transparencia.cabildodelapalma.es); datos abiertos (www.opendatalapalma.es) y del voluntariado (www.la-palma-solidaria-lapalma.hub.arcgis.com).