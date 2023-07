La Plataforma La Graja pide al Cabildo que cambie el uso del suelo de El Riachuelo a “la categoría de protección ambiental”

La Plataforma La Graja en defensa de El Riachuelo-Llano La Pina, en colaboración con un grupo de vecinos, presentó este martes, 25 de julio, por registro de entrada en el Cabildo de La Palma “una solicitud para que la institución insular abra de inmediato el procedimiento para cambiar la categoría y el uso de suelo en la zona de El Riachuelo, actualmente como 'suelo rústico de protección minera' a 'suelo rústico de protección ambiental', en el Plan Insular de Ordenación, y traslade esta decisión al Ayuntamiento de El Paso para que modifique de igual manera su Plan General de Ordenación con esta misma finalidad”, informa en nota de prensa.

Se trata de una iniciativa dirigida a “poner fin de una vez a una situación de deterioro de la calidad de vida y del patrimonio natural y cultural que dura más de cuarenta años”, dice.

“El pasado viernes 21 de julio, más de 500 personas se reunieron para manifestar su rechazo a la instalación de una planta de aglomerado asfáltico en la zona del Riachuelo. En el acto, la Plataforma La Graja, recogió firmas para dar respuesta a la consulta ciudadana abierta por el Gobierno de Canarias hasta el próximo 10 de agosto. En el documento firmado por la ciudadanía se solicita, además de la paralización de la planta de asfalto, el cese de toda actividad contaminante existente en la zona en la actualidad, resultado del tratamiento y extracción de áridos, la planta de hormigón hidráulico, o la mala gestión de la planta de tratamiento de residuos de la construcción que corre el riesgo de provocar daños en uno de los mayores acuíferos de La Palma que está en la zona, así como la recuperación ambiental de la zona y la modificación de las normas urbanísticas tanto en el plan insular de ordenación como en el planeamiento urbanístico municipal. En el escrito también se incluye una petición para que se dé por finalizado el contrato de arrendamiento de los terrenos municipales que el Ayuntamiento de El Paso mantiene con la empresa Áridos Riachuelo S.L”, explica.

La Plataforma La Graja entiende que “el Cabildo recibirá con buenos ojos la solicitud, teniendo en cuenta que su presidente y consejero de Ordenación del Territorio, ya declaró en medios de comunicación su voluntad para el cese de la actividad en la zona”. Y añaden, “ahora es el momento de pasar de las palabras a los hechos, si queremos cesar la actividad, tenemos que cambiar el uso del suelo y exigir públicamente la responsabilidad de restauración ambiental pertinente a la empresa promotora, que no sólo no ha cumplido con los compromisos impuestos con la autorización de la actividad, sino que ha causado graves daños en la zona y ha alterado la salud de las personas”, asegura. También esperan “que no se vuelva a realizar un atentado para la salud pública y el medioambiente de este calibre en La Palma” y agradecen a la ciudadanía “su compromiso en la defensa y el cuidado de la isla”.

Por último, la Plataforma lanza un mensaje firme: “Recordamos a toda la clase política, que la situación en que se encuentra El Riachuelo no se resuelve ni echándose las culpas ni poniéndose medallas, sino activando medidas para resolverla”.