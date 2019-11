Pues, precisamente, siguiendo esa línea de pensamiento nos encontramos con Breves amores eternos, de Pedro Mairal, un compendio de más de veinte relatos diferentes, cuyo punto en común es el amor.

Así, tenemos amor pasional, carnal, fuera del matrimonio, dentro del mismo, amor de juventud, amor de compra-venta, amor por un futuro hijo, amor por un pasado, amor por el éxito y la fama, amor por descubrir, amor por la vida, y muchísimas otras formas de amar en esta nueva obra del escritor argentino Pedro Mairal, que publica Ediciones Destino.

La voz hispánica de Argentina está presente en la obra y automáticamente nos traslada hasta allá, desde donde seremos partícipes de las preocupaciones sociales -la inflación hace que se haga la lista de compras del año entero, para ahorrar-; de los nuevos cambios en la Universidad, hasta donde llegan estudiantes desde los rincones más diversos del planeta; del día a día de los argentinos que viven en grandes ciudades, sufriendo los atascos por tráfico, al igual que los españoles; y de un sin fin de detalles de Argentina que Pedro Mairal nos proporciona a través de sus personajes.

Éstos, por su parte, resultan creíbles y hasta de "carne y hueso", pues el autor no solo nos proporciona una pincelada rápida de los mismos, sino que se detiene en hacernos entender sus motivaciones, por lo que sus acciones resultan comprensibles en cada relato. Eso no quiere decir que Mairal haga campaña a favor de los actos que realizan sus personajes, sino que, como cronista, los exhibe al lector. Cosa de cada uno es ver la moralidad, si considera que hay que hacerlo, de los relatos o, por el contrario, disfrutar con estos cuentos modernos donde no hay dragones, ni valerosos caballeros, pero sí situaciones que, de una forma u otra, se llegan a convertir en eternas.

De lenguaje directo, sin tapujos y sin ningún tipo de trabas o censura, Breves amores eternos no deja indiferente y nos hace recordar aquellas vivencias personales o íntimas que están grabadas a fuego en nuestra mente.

Agradezco a los responsables de prensa de Ediciones Destino las facilidades dadas para escribir esta reseña.

© Elena Santana Guevara, Helsinki, 2019

Breves amores eternos

Pedro Mairal

Editorial: Ediciones Destino

Colección: Áncora & Delfin

Número de páginas: 288

ISBN: 9788423356287