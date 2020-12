Solo Madrid y Andalucía se niegan a acoger migrantes extranjeros llegados a Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha explicado durante una rueda de prensa que la Comunidad de Madrid y Andalucía se han negado a acoger menores extranjeros no acompañados llegados a Canarias, que ha llegado a acoger a más de 2.000 chicos y chicas según cifras de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.

Durante una reunión interterritorial, Torres ha dicho que se ha analizado la derivación de menores migrantes no acompañados "y prácticamente todas las autónomas se han puesto a disposición", excepto Andalucía y la Comunidad de Madrid. La comunidad andaluza alegó que "tiene un número importante de menores no acompañados, unos 7.000", según el líder del Ejecutivo de las Islas.

Sin embargo, Torres reconoció no entender por qué la Comunidad de Madrid "no se suma a colaborar solidariamente". En cualquier caso, recordó que durante un consejo de Gobierno celebrado este miércoles se ha aprobado un decreto de Gobierno sobre menores extranjeros no acompañados que se llevará a pleno del Parlamento a finales de enero de cara a su convalidación.