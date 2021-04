Gustavo Matos, presidente del Parlamento de Canarias: "El campamento de Las Raíces no debería permanecer abierto ni un día más"

El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, ha considerado este jueves que el campamento de Las Raíces, ubicado en La Laguna y donde ha habido varios altercados, "no debería permanecer abierto ni un día más".

Para Matos "es una obviedad" que dicho campamento "no debería permanecer abierto ni un día más, las condiciones humanitarias que se dan no son dignas", al tiempo que ha afirmado que la mejora de los condiciones de los inmigrantes debe de llevarla a cabo el Gobierno de España en colaboración con el Ejecutivo canario y las instituciones locales.

"Ese tipo de asentamientos no son dignos y no deberían permanecer abiertos más allá del tiempo prescindible y creo que no deberían permanecer abiertos porque no reúnen las condiciones humanas mínimas para que puedan seguir abiertas acogiendo a personas", ha apostillado en declaraciones a Cope Canarias.

Así, el presidente de la cámara autonómica ha rechazado que el archipiélago se convierta en "un lugar permanente de retención" de migrantes y ha instado a la Unión Europea (UE) a dar una solución "al problema", ya que ha incidido en que Canarias es territorio europeo.

También ha solicitado a quienes tienen la "tentación de utilizar" estas situaciones para captar "cuatro votos", de "no" hacerlo porque es un "drama humanitario".